Ce 28 mai, il n'a pas prévu de mange-debout ni de petits fours. A la place, ce sont des manettes de jeu, un logiciel de streaming et des voitures virtuelles. Le responsable de l'innovation à la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Liège-Verviers-Namur a mis sur pied un étonnant championnat automobile inter-entreprises. " Nous n'avons aucune vue sur les activités de networking classiques que nous pourrions organiser cette année pour nos 2.000 membres, constate Christophe Mausen. Nous avons donc décidé de démultiplier les webinaires mais aussi d'organiser cet événement en ligne qui favorise les contacts entre entreprises et le team building en interne, pour une somme modique. " Les 32 sociétés de la région, dont Daikin, SD Worx, Eloy, Protection Unit, XL Group, DHL, etc., ont chacune déboursé 350 euros pour être sur la ligne de départ. Le championnat se déroule en cinq manches (cinq jeudis soirs d'affilée) dans le jeu Gran Turismo 3 sur Playstation. Il parcourt des circuits mythiques comme Spa-Francorchamps, Le Mans ou Suzuka. Chaque participant reçoit une voiture virtuelle (une BMW, marque du concessionnaire local partenaire de l'événement) entièrement personnalisée aux couleurs de l'entreprise. Les pilotes, sélectionnés au sein de leur entreprise pour leurs talents de gamer, se retrouvent après la course pour le verre de l'amitié (expédié à domicile par les organisateurs) et pour une conversation sur Discord, le réseau social des joueurs de jeux vidéos. Pour favoriser les interactions, l'émulation au sein de l'entreprise et l'esprit d'équipe, les courses sont retransmises en direct sur la plateforme de streaming Twitch et commentées par un présentateur d'Eleven Sports. La CCI a fait appel à OPP, la société de l'entrepreneur Dominique Mangiatordi, pour piloter l'événement au niveau technique. Un avant-goût du " networking" du futur ?