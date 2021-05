Quelques applications et logiciels que vous pourriez adopter et intégrer dans vos processus de vente pour signer plus vite et mieux.

Les entreprises n'ont pas attendu le confinement et la crise du Covid pour intégrer des techniques toujours plus digitales dans leurs processus de vente. Nombre de start-up et de grands groupes ont commencé depuis plusieurs dizaines d'années à proposer des outils numériques d'aide aux vendeurs. La liste pourrait alimenter un bottin (virtuel bien sûr) complet. Voici néanmoins une micro-sélection comme point de départ pour vos recherches.

Analyser le déroulement de vos interactions commerciales afin de comprendre pourquoi certains deals ne se concrétisent pas et faire mieux par la suite. Voilà la promesse de Gong.io. Cette solution dite de conversation intelligence enregistre, transcrit et analyse tous les appels et interactions de vos vendeurs (en anglais) pour doper l'efficacité des conversions de ventes. Elle décrypte les phrases performantes de vos vendeurs, les interrogations des prospects et permet d'affiner le discours commercial de vos équipes. www.gong.ioA côté des outils classiques et généralistes que sont Zoom, Teams ou Skype, on trouve des solutions spécifiques de vidéoconférences pour la vente. C'est le cas de Bonjour.io que l'on peut définir comme le Zoom pour commerciaux. Comme Gong précédemment cité, Bonjour intègre de l'intelligence, de l'analyse de données, prévoit des structures de rendez-vous à suivre, détecte ce qui fonctionne et ne fonctionne pas. Bref, un outil de video call totalement sur mesure pour la vente. Ne fonctionne malheureusement pour l'instant que sur Mac, mais une version PC est aussi prévue. Dans un autre registre, certaines entreprises adoptent VideoAsk, un système embarqué de messagerie vidéo. Tout comme vous pouvez le faire au quotidien avec WhatsApp et Messenger en audio, il vous est possible d'engager des conversations (asynchrones) avec vos prospects. www.bonjour.io, www.videoask.comMême si votre société n'est pas très avancée en matière de numérique, Email Finder devrait vous rendre de précieux services. Comme son nom l'indique, cette extension du navigateur Chrome parvient à trouver des adresses e-mail, même un peu cachées sur une page internet, et les présentent facilement et rapidement. Bien sûr, Email Finder met la main sur les adresses lorsqu'elles sont déjà présentes sur le web, mais c'est déjà d'une grande aide. Vous pouvez aussi combiner avec Email extractor, qui offre parfois des résultats qu'Email Finder n'arriverait pas forcément à obtenir. Pas mal de start-up en croissance utilisent cette plateforme spécialisée dans l'automatisation de la prospection, qui permet de mettre en oeuvre des outils de marketing automation de manière assez aisée. Création de listes de prospect, automatisation d'e-mails, génération de liste de tâche pour les équipes commerciales ou encore analyse des données: voilà quelques outils puissants de cette plateforme, qui permet aussi de créer des séquences pertinentes de prise de contact avec vos futurs clients. Prospect.io s'intègre, de plus, dans la plupart des CRM existant au sein des entreprises. www.prospect.ioQuand il s'agit d'aller chercher des clients au travers du réseau social pro LinkedIn, ProspectIn se positionne comme une bonne alternative puisque cette solution automatise cette tâche. ProspectIn vous permet de créer des scénarios de vente et de systématiser l'envoi de toutes les relances à vos prospects. Automatisation de messages sur LinkedIn, mise en place de scénarios poussés, ciblage de prospects par thématiques, extractions d'adresses e-mail, etc. ProspectIn promet de vous faire gagner du temps et de multiplier (par 20?) vos taux de conversion... Acquérir des clients que vous n'avez jamais eus, grâce à l'automatisation d'e-mails? C'est ce que propose Lemlist, spécialiste de " cold e-mailing". Ce logiciel en ligne affiche différents produits. Par exemple la prospection par e-mail sans paraître impersonnel, ou la gestion efficace des e-mails de relance, etc. La particularité de Lemlist réside dans la personnalisation poussée et à l'échelle des e-mails et même des images contenues dans vos campagnes. Tout est fait pour attirer l'attention, créer l'engagement et inciter au contact avec les prospects. Lemlist est utilisé par de nombreuses start-up. fr.lemlist.comLe moment tant attendu par les vendeurs, celui de la signature du contrat, peut également se faire à distance. Il existe, à cette fin, des tas de solutions de signature électronique. YouSign est une solution d'une start-up française. Contrats de vente, devis, bons de commande peuvent être gérés au travers de la plateforme et on peut avoir une bonne vue de leur avancement en quelques clics. La solution s'intègre aux CRM et à la plupart des outils internes des entreprises. Et la signature électronique a bien valeur en Belgique. A noter que des alternatives existent comme Docusign ou Hello Sign, par exemple. www.yousign.com/fr-beUne plateforme conversationnelle. Voilà comment se présente Intercom. En apparence, il s'agit d'une petite box de type Messenger qui s'intègre à votre site web. Toutefois, Intercom offre beaucoup plus et permet de relier la conversation avec les données de l'utilisateur et tous les outils internes et externes de l'entreprise (Mailchimp, Slack, Stripe, Facebook, Salesforce, etc.) pour rendre les interactions les plus personnalisées et efficaces possibles. Un outil puissant pour toujours apporter des réponses aux questions de vos utilisateurs existants. www.intercom.com