Alors qu'on allait annoncer le concept et le nom de ma nouvelle start-up, my-stand.com, il fallait avoir une première page d'accueil sur le site. En parallèle, j'ai dû jeter des bases importantes de l'entreprise : tous les aspects comptables. Explications.

Le résumé de la semaine écoulée en quelques chiffres : 51h10 en 5 jours ouvrables, 20 réunions. Toujours hors week-end et trajets.

La landing page du site

C'est fou comme une simple page unique peut faire monter le stress. Le nom my-stand.com étant divulgué le 13 février, voire même la veille au soir, il me fallait absolument une page d'accueil pour que les visiteurs puissent au moins laisser leur e-mail. Entre le design de la page, la construction de celle-ci qui doit d'être "responsive" (fonctionnant sur n'importe quel taille et forme d'écran) et les aspects techniques, il a fallu courir. Pointer les DNS, commander un certificat SSL, activer le hosting, créer le compte Google Analytics... sont toutes des petites tâches mais qui, cumulées, sont très chronophages. Heureusement, la super équipe technique d'Exthand avec laquelle je travaille pour ces développements a tout géré et mercredi à 15h, la landing page fonctionnait !

Après 48 heures online, 83 % des visites viennent de Belgique, 50 % de francophones, 30 % sur smartphones (dont 2/3 sur iphone). Evidemment ces chiffres ne veulent pas encore dire grand-chose mais c'est le début de la construction. Je sais qu'on s'amusera à les relire dans quelques mois ou années.

© DR

La comptabilité

Moins visible mais tout aussi important : la finance et la comptabilité. Dès le passage chez le notaire, il faut procéder à l'enregistrement à la Banque Carrefour et l'enregistrement à la TVA. Les choix faits à cet instant influenceront la vie de l'entreprise. Quel code NACE, quelles projections en termes de facturation ?

Le code NACE dépend de l'activité prévue. Certains codes demandent par exemple un accès à la profession spécifique. Ils auront également une influence sur la commission paritaire lors du premier engagement. Pour My-Stand.com, nous n'avons choisi qu'un seul code NACE. Si nécessaire, il sera possible d'en rajouter ultérieurement.

En termes TVA, c'est plus compliqué. Nous avons comme ambition d'aller chercher des clients et utilisateurs hors de Belgique très rapidement. Les projections de vente en intracom étant ambitieuses, nous commençons directement en régime mensuel. Bref, une déclaration par mois mais un remboursement trimestriel. En tous cas au début. Cela aura un impact sur la trésorerie...

Cela peut paraître peu important mais une bonne organisation comptable dès le début facilite grandement les choses par la suite. Tant en termes de comptabilité qu'en terme de reporting. C'est pourquoi, nous avons choisi un logiciel de comptabilité online offrant l'analytique et la dématérialisation complète des documents. Tout en PDF ou XML et plus rien en papier !

Pour parfaire le tout, le plan comptable normalisé ayant changé récemment, je me suis attelé à faire un plan comptable sur mesure qui devrait couvrir nos besoins pour les premiers mois, voire années. Cela facilitera l'approbation, l'encodage des factures d'achat et surtout l'analyse financière.

