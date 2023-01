Feuilleter les folders publicitaires des supermarchés devient une habitude de plus en plus rare chez les consommateurs.

Les habitudes de lecture des clients ont évolué vers le numérique, ce qui pousse les distributeurs à s'adapter, comme le démontre la dernière initiative de Delhaize. Au lieu de distribuer chaque semaine 3 millions de folders promotionnels en papier à travers toute la Belgique, Delhaize n...

Les habitudes de lecture des clients ont évolué vers le numérique, ce qui pousse les distributeurs à s'adapter, comme le démontre la dernière initiative de Delhaize. Au lieu de distribuer chaque semaine 3 millions de folders promotionnels en papier à travers toute la Belgique, Delhaize n'en livrera désormais plus que 1,6 million. Cela permettra à l'enseigne d'économiser 1.672 tonnes de papier par an. "La digitalisation à grande échelle de nos folders promotionnels constitue une avancée majeure en termes de durabilité. Il s'agit d'une décision qui a un impact indéniable, notamment sur notre climat", déclare le CEO de Delhaize, Xavier Piesvaux. Une proportion importante de clients de Delhaize préfère recevoir le folder de manière digitale, selon les données du distributeur. Delhaize n'est pas le seul distributeur à revoir sa stratégie de communication. Carrefour a également décidé de réduire l'envoi de dépliants publicitaires. Aldi a installé des QR codes sur ses bouteilles de lait afin de permettre au client de consulter le folder numérique. Enfin, d'autres distributeurs se limitent à l'envoi dans les quartiers voisins du magasin. En plus de l'argument écologique, les raisons économiques sont évidentes puisque le coût du papier a fortement augmenté, sans compter les taxes communales sur les publicités non adressées.