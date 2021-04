Après avoir abondonné le poste de CEO en 2019, Salvatore Curaba a franchi un pas supplémentaire en ne restant plus l'actionnaire majoritaire de la société.

On le sait, Salvatore Curaba prône depuis longtemps un modèle ouvert chez EASI, la société de logiciels informatiques et de services cloud qu'il a créée il y a plus de 30 ans. Après avoir abandonné le poste de CEO en 2019 au duo Thomas Van Eeckhout et Jean-François Herremans, l'un pour la Flandre, l'autre pour la Wallonie, il a franchi un pas supplémentaire jeudi dernier en ne restant plus l'actionnaire majoritaire de la société. L'homme a en effet revendu 18,5% de ses parts à 51 nouveaux actionnaires, tous employés d'EASI. Désormais, un salarié sur trois (34%) est actionnaire. Un phénomène qui va encore s'accentuer puisque Curaba continuera régulièrement à vendre des parts de l'entreprise (il lui reste 41,5%) à d'autres employés qui le désirent.