La Fédération belge de la franchise vient de communiquer le premier état des lieux du secteur, un rapport réalisé par Geo Consulting. On y apprend qu'en Belgique, 10.354 points de vente, soit 9,2% de l'ensemble des points de vente du commerce de détail, sont tenus par des indépendants franchisés.

Le chiffre d'affaires de ces magasins tourne autour de 21 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires moyen d'un franchisé s'avère ainsi 3,5 fois supérieur à celui d'un non-franchisé ; ce facteur est plus important encore dans la restauration (cinq fois) et l'alimentaire (six fois).

En Belgique, 447 réseaux d'enseigne pratiquent la franchise. Cela représente 52.000 équivalents temps plein. Les commerces alimentaire et spécialisé (jeux, plantes, animaux, etc.) et l'horeca sont les secteurs les plus représentés.

