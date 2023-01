La transformation des anciens magasins Carrefour de Mestdagh en Intermarché finalisé ce mercredi 4 janvier est loin de plaire à tout le monde... Tant il fait craindre une restructuration et quelques changements dangereux pour les employés.

Le paysage de supermarchés belges a connu quelques transformations ces derniers mois: 86 des Carrefour Market et Carrefour Express présents en Belgique ont disparu au profit du groupe français Intermarché. Forte de ses nouvelles implantations, la chaîne de supermarchés compte désormais 163 magasins qui s'étalent sur plus de 225.000 mètres carrés.

Mais qui dit nouvel actionnaire, dit quelques changements de taille pour le personnel, qui ne voit pas ce rachat d'un très bon oeil. Un conseil d'entreprise extraordinaire est par ailleurs convoqué ce lundi matin. L'objectif? Apaiser les tensions et de rassurer le personnel.

Un nouveau système qui inquiète

Tout changement n'est pas toujours bon à prendre. Dans ce cas-ci, les travailleurs redoutent le nouveau système qui régit le bon fonctionnement du groupe Intermarché. Intermarché ne fonctionne que sur le modèle de la franchise en Belgique, là où une vaste majorité des magasins Mestdagh sont intégrés. Un système loin d'être avantageux pour les travailleurs. Les organisations syndicales ont émis plusieurs craintes, notamment une détérioration des conditions de travail:

des rémunérations inférieures,

une flexibilité accrue,

des amplitudes de travail plus grandes,

une asbence de CPPT (Comité pour la Prévention et la Protection au Travail)

Mais également d'éventuels licenciements. Et pour cause: les franchisés représentent généralement des structures plus petites que les magasins intégrés Mestdagh.

Rencontre avec Guillaume Beuscart

Côté dirigeant, les employés vont retrouver une figure connue: l'enseigne a en effet nommé Guillaume Beuscart au poste de CEO belge. L'homme a dirigé le groupe Mestdagh pendant deux ans entre 2018 et 2020. Pas de grande surprise donc... mais néamnoins quelques craintes. Il faut dire, le nouveau CEO a piloté une réorganisation massive du temps où il dirigeait Mestdagh. En 2018, 450 personnes ont été remerciées.

L'avenir reste donc incertain pour le personnel, qui attend des éclaircissements dans la journée.

