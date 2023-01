Annoncé en mars dernier, le rachat des anciens magasins Carrefour de Mestdagh par Intermarché a été finalisé ce mardi 3 janvier, avec le transfert officiel des actions de la société au groupe français. Dorénavant, vous ne devriez donc plus trouver de produits "Carrefour" en rayon.

Ne vous étonnez pas si, en vous rendant au supermarché ce mercredi matin, vous trouviez un magasin Intermarché à la place de votre traditionnel Carrefour. Acteur historique de la grande distribution en Belgique, le groupe de supermarchés Mestdagh a officiellement mis fin à son contrat de franchisé Carrefour. L'opération avait été annoncée en mars dernier, c'est désormais officiel: la société Mestdagh ne sera plus gérée par la famille Mestdagh mais bien par la famille française Les Mousquetaires, et plus précisément son enseigne Intermarché. Au total, 86 des Carrefour Market et Carrefour Express présents en Belgique disparaissent pour laisser place à de nouveaux magasins Intermarché.86 magasins qui viennent renforcer la flotte du groupe français, qui possède déjà 77 enseignes Intermarché en Belgique. Le nouvel ensemble s'étale sur 163 magasins et plus de 225.000 mètres carrés. Selon Intermarché, le chiffre d'affaires combiné s'élève à 1,432 milliard d'euros et la part de marché atteint 12,4% en Wallonie et à Bruxelles. Une reprise effective depuis ce mardi, et qui se traduit dès aujourd'hui par un changement de nom de l'ensemble des points de vente Mestdagh: "Intermarché by Mestdagh". Mais également un nouveau code couleur, de nouveaux caddies, de nouveaux produits, de nouveaux systèmes de caisse... Et un nouveau personnel? Principal point de tension depuis l'annonce de la vente, un conseil d'entreprise extraordinaire est convoqué lundi prochain, 9 janvier, pour que la direction présente aux partenaires sociaux "son ambition pour l'entreprise et ses points de vente".Les syndicats espèrent obtenir, lors de ce conseil d'entreprise extraordinaire, "l'apaisement" et des précisions attendues depuis longtemps pour les conditions de travail du personnel, a confié à Belga Myriam Delmée, du Setca. Les organisations syndicales sont préoccupées par la reprise par Intermarché des magasins du groupe Mestdagh, notamment parce que le premier fonctionne via un système de franchisés. Mme Delmée s'inquiète d'éventuels licenciements et/ou détérioration des conditions de travail alors que les franchisés représentent généralement des structures plus petites que les magasins intégrés Mestdagh. De son côté, Intermarché Belgique assure avoir "besoin de toutes et tous pour réussir notre ambition et devenir un acteur majeur de la distribution", selon les mots de son porte-parole, Philippe de Breuck, cités dans un communiqué. Il précise que dès la réouverture des magasins mercredi, l'ensemble de l'assortiment de produits Intermarché sera proposé dans les magasins Mestdagh. Intermarché annoncé également que depuis ce mardi, Guillaume Beuscart remplace Emmanuel Coria comme administrateur délégué de Mestdagh.