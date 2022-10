Intermarché a nommé Guillaume Beuscart au poste de CEO belge.

La tension monte chez Mestdagh. On le sait, au 1er janvier prochain, les 87 supermarchés du groupe wallon vont passer sous pavillon Intermarché. L'Autorité belge de la concurrence doit encore se prononcer sur la validité de l'opération qui va permettre au groupe français de doubler sa présence en Wallonie.

Sur le terrain, les employés ne sont toujours pas fixés sur leur sort. Cette intégration les inquiète car Intermarché ne fonctionne que sur le modèle de la franchise en Belgique, là où une vaste majorité des magasins Mestdagh sont intégrés.

Chez Intermarché, ils vont, en tout cas, retrouver un patron connu. En effet, l'enseigne a nommé Guillaume Beuscart au poste de CEO belge. Il a dirigé... le groupe Mestdagh pendant deux ans entre 2018 et 2020 et a piloté une réorganisation.

