La start-up liégeoise TrustUp.be va faire ses premiers pas en Flandre après avoir traversé avec succès la crise du coronavirus.

La société fondée en 2017 et mettant en relation des entrepreneurs du bâtiment et des particuliers, a vu son chiffre d'affaires fortement augmenter entre 2019 et 2020 et ses effectifs doubler pour atteindre 20 personnes début 2021, indique-t-elle dans un communiqué diffusé mardi. Son premier bureau au nord du pays a été installé à Louvain.

La start-up a profité du confinement pour développer de nouveaux produits adaptés aux besoins des professionnels du bâtiment, notamment un logiciel de devis et de facturation qui a pour mission de rendre la gestion de l'entreprise plus efficace.

Aujourd'hui, la plateforme attire quotidiennement plus de 3.000 visiteurs. En 2020, 30.000 demandes de particuliers ont été enregistrées. Du côté des professionnels du bâtiment, TrustUp.be vient de passer la barre symbolique des 1.000 clients payants, explique la société.

