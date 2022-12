La crise énergétique nous force tous à réduire notre consommation en électricité au quotidien. L'application MeteoElec conçue par un trio de jeunes ingénieurs permet de savoir en quelques clics quand consommer au meilleur moment l'électricité verte afin de réduire son empreinte carbone.

Pour aider les citoyens à réduire leur empreinte carbone et à optimiser leur consommation électrique renouvelable, 3 jeunes ingénieurs travaillant dans les secteurs de l'énergie et du digital ont développé un outil innovant : MeteoElec, une "météo de l'électricité belge". "Nous croyons que, face aux défis climatiques et de société, les initiatives citoyennes ont un rôle important à jouer", expliquent Damien Lepage, Théo Reginster et Cédric Legrand, ses initiateurs de 25 ans originaires du Brabant wallon.

MeteoElec est construit sur un modèle qui prédit heure par heure, sur 7 jours, la proportion d'énergies renouvelables du mix énergétique belge. L'app' entièrement gratuite propose de consommer au maximum de l'électricité verte aux meilleurs moments de la journée. Des niveaux de soleil et de vent élevés correspondent typiquement à une électricité faiblement carbonée, marquée en vert dans l'application. A l'inverse, une demande élevée correspondra à une empreinte carbone élevée. Elle sera visible en code couleur orange ou rouge dans l'outil.

L'app' se base sur les prévisions de production éolienne, solaire et de demande en électricité publiées par Elia, le gestionnaire du réseau haute tension en Belgique. Lorsqu'ils sont disponibles, l'outil utilise aussi les programmes de production des centrales nucléaires et au gaz.

L'utilisateur peut décider d'être alerté à l'avance lorsque des heures rouges et/ou oranges sont imminentes. Il est alors encouragé à déplacer sa consommation et à adopter des éco-gestes, comme recharger son véhicule électrique, lancer sa machine à laver, son séchoir ou son lave-vaisselle vers des heures où l'empreinte carbone est la plus faible.

© DR

Un impact sur la sécurité d'approvisionnement

"En déplaçant notre consommation électrique d'une heure où une grande proportion du mix énergétique est composée d'énergies fossiles vers une heure où la proportion du mix est composée de plus d'énergies renouvelables, nous pouvons réduire notre impact CO 2 tout en couvrant un même besoin de consommation", expliquent les initiateurs de MeteoElec. "En consommant aux heures où l'électricité belge est la plus verte et la plus abondante, chacun peut aussi avoir un impact sur la sécurité d'approvisionnement de notre pays", ajoutent-ils.

L'économie de CO2 générée en déplaçant sa consommation suite aux informations MeteoElec est réelle et indépendante du fournisseur d'électricité. Suivre les prévisions de l'app' ne permettra cependant pas au consommateur de diminuer sa facture.

Pas de diminution de la facture

L'électricité consommée est en effet fixe, peu importe la manière dont celle-ci est générée. Le mix énergétique a néanmoins un impact sur les marchés de l'électricité où un fournisseur se procure. En général, les heures où la part du renouvelable est la plus élevée seront également les moins chères (car le renouvelable a un coût marginal proche de 0).

Le prix facturé par un fournisseur correspond au prix moyen que celui-ci a payé sur les marchés de l'électricité (auquel viennent s'ajouter les frais de réseau et les taxes). Ce prix change au plus tous les mois (avec un contrat dynamique) alors que le mix énergétique et le prix de marché changent à chaque heure. "Il est néanmoins probable que le prix payé devienne de plus en plus dynamique afin de créer un incitant économique à consommer lorsque l'électricité est abordable et verte ", avancent les concepteurs de MeteoElec.

L'outil est disponible sur le site web et l'application mobile MeteoElec

Pour aider les citoyens à réduire leur empreinte carbone et à optimiser leur consommation électrique renouvelable, 3 jeunes ingénieurs travaillant dans les secteurs de l'énergie et du digital ont développé un outil innovant : MeteoElec, une "météo de l'électricité belge". "Nous croyons que, face aux défis climatiques et de société, les initiatives citoyennes ont un rôle important à jouer", expliquent Damien Lepage, Théo Reginster et Cédric Legrand, ses initiateurs de 25 ans originaires du Brabant wallon. MeteoElec est construit sur un modèle qui prédit heure par heure, sur 7 jours, la proportion d'énergies renouvelables du mix énergétique belge. L'app' entièrement gratuite propose de consommer au maximum de l'électricité verte aux meilleurs moments de la journée. Des niveaux de soleil et de vent élevés correspondent typiquement à une électricité faiblement carbonée, marquée en vert dans l'application. A l'inverse, une demande élevée correspondra à une empreinte carbone élevée. Elle sera visible en code couleur orange ou rouge dans l'outil.L'app' se base sur les prévisions de production éolienne, solaire et de demande en électricité publiées par Elia, le gestionnaire du réseau haute tension en Belgique. Lorsqu'ils sont disponibles, l'outil utilise aussi les programmes de production des centrales nucléaires et au gaz. L'utilisateur peut décider d'être alerté à l'avance lorsque des heures rouges et/ou oranges sont imminentes. Il est alors encouragé à déplacer sa consommation et à adopter des éco-gestes, comme recharger son véhicule électrique, lancer sa machine à laver, son séchoir ou son lave-vaisselle vers des heures où l'empreinte carbone est la plus faible."En déplaçant notre consommation électrique d'une heure où une grande proportion du mix énergétique est composée d'énergies fossiles vers une heure où la proportion du mix est composée de plus d'énergies renouvelables, nous pouvons réduire notre impact CO2 tout en couvrant un même besoin de consommation", expliquent les initiateurs de MeteoElec. "En consommant aux heures où l'électricité belge est la plus verte et la plus abondante, chacun peut aussi avoir un impact sur la sécurité d'approvisionnement de notre pays", ajoutent-ils. L'économie de CO2 générée en déplaçant sa consommation suite aux informations MeteoElec est réelle et indépendante du fournisseur d'électricité. Suivre les prévisions de l'app' ne permettra cependant pas au consommateur de diminuer sa facture. L'électricité consommée est en effet fixe, peu importe la manière dont celle-ci est générée. Le mix énergétique a néanmoins un impact sur les marchés de l'électricité où un fournisseur se procure. En général, les heures où la part du renouvelable est la plus élevée seront également les moins chères (car le renouvelable a un coût marginal proche de 0). Le prix facturé par un fournisseur correspond au prix moyen que celui-ci a payé sur les marchés de l'électricité (auquel viennent s'ajouter les frais de réseau et les taxes). Ce prix change au plus tous les mois (avec un contrat dynamique) alors que le mix énergétique et le prix de marché changent à chaque heure. "Il est néanmoins probable que le prix payé devienne de plus en plus dynamique afin de créer un incitant économique à consommer lorsque l'électricité est abordable et verte ", avancent les concepteurs de MeteoElec.