L'entreprise Viessmann spécialisée, entre autres, en installations de chauffage se développe avec ardeur dans le contexte de la transition énergétique. Max Viessmann, CEO du groupe et initiateur de sa transformation numérique et culturelle , expose sa vision à Trends Tendances.

"L'histoire est un éternel recommencement". Cette vérité commune colle à merveille à l'entreprise Viessmann spécialisée depuis plus de 100 ans dans les chaudières et installations de chauffage. Depuis les années '70, et la crise du pétrole qui rappelle la situation économique actuelle, l'entreprise allemande développe des alternatives énergétiques pour s'adapter au changement climatique et aux turbulences économiques.

...

"L'histoire est un éternel recommencement". Cette vérité commune colle à merveille à l'entreprise Viessmann spécialisée depuis plus de 100 ans dans les chaudières et installations de chauffage. Depuis les années '70, et la crise du pétrole qui rappelle la situation économique actuelle, l'entreprise allemande développe des alternatives énergétiques pour s'adapter au changement climatique et aux turbulences économiques. L'entreprise estime en effet "disposer du levier le plus important pour conduire la transition énergétique vu que le secteur du bâtiment représente plus de 30% de toutes les émissions de CO?". Sa stratégie climatique baptisée "Leap to Net Zero" est basée sur le principe premier de la décarbonisation, par lequel les énergies renouvelables sont utilisées autant que possible. Son CEO, Maximilien Viessmann, 33 ans, commente pour Trends Tendances les initiatives que sa société a mises en place dans ce contexte difficile. "On prépare la transition énergétique depuis les années '70. On est donc des pionniers", se targue l'arrière-petit-fils de Johann Viessmann, le fondateur de la chaudière en acier au début du siècle dernier. Pour l'industriel, les tensions géopolitiques de ces derniers mois ont rendu la transition climatique incontournable en mettant au jour notre vulnérabilité en Europe. "Il s'agit maintenant de passer d'une dépendance vis-à-vis du pétrole et du gaz russes à une indépendance énergétique au travers de pompes à chaleur et de solutions renouvelables fabriquées sur notre continent ", estime-t-il. La transition énergétique constitue un débouché plus que prometteur pour l'entreprise allemande. Viessmann investit résolument dans les énergies renouvelables. L'entreprise ambitionne d'investir 1 milliard d'euros dans les trois prochaines années dans les solutions vertes.Ces dernières vont du solaire thermique ou photovoltaïque, au biogaz et autres gaz verts dont l'hydrogène. Elles incluent aussi des pompes à chaleur utilisées aussi bien en été qu'en hiver et du stockage d'énergie. L'ensemble est piloté pour maximiser l'autoconsommation. Le CEO critique le fait que l'on considère encore trop souvent les solutions de chauffage et de refroidissement durables comme des mesures réservées aux nouvelles constructions. " Il est faux de dire que les pompes à chaleur sont adaptées exclusivement aux rénovations lourdes ou aux nouvelles maisons. On peut très bien les installer dans des habitations plus anciennes", tient-il à rectifier. Viessmann a ainsi développé une nouvelle série de pompes à chaleurs axées sur les rénovations, afin que les logements existants puissent aussi rapidement gagner en durabilité moyennant des interventions relativement modestes et rapides. Et avec succès, l'entreprise superforme au niveau mondial sur le marché des pompes à chaleur affichant une forte croissance à deux chiffres en 2021.Max Viessmann voit aussi un important potentiel de développement dans l'hydrogène, une technologie renouvelable actuellement peu répandue dans les installations de chauffage, mais sur laquelle le groupe mise énormément dans le futur. Son ambition affichée : des chaudières à gaz 100% hydrogène à l'horizon 2025. Aujourd'hui, les chaudières à condensation au gaz peuvent d'ailleurs déjà fonctionner avec du gaz contenant jusqu'à 20 % d'hydrogène. "Il est assez facile d'adapter une installation existante à cette technologie ", explique l'industriel. "L'enjeu le plus important est de décider, sur un territoire donné, si l'électricité produite va servir à créer de l'hydrogène ou sera plutôt utilisée directement", avance Max Viessmann.Pour lui, il est judicieux en tant que particuliers de tendre au maximum vers l'indépendance énergétique, et ne pas attendre passivement que les aides sporadiques des gouvernements tombent du ciel. Techniquement, depuis une bonne trentaine d'années, tous les éléments nécessaires existent pour concevoir des systèmes capables d'assurer l'autonomie énergétique - voire même l'autarcie énergétique - en maison individuelle et en petit tertiaire. Outre les panneaux solaires, cette indépendance passe notamment par une autre solution d'énergie renouvelable prometteuse proposée depuis peu par Viessmann: le stockage d'électricité en batteries domestiques. Depuis fin 2020, l'usine Viessmann de Faulquemont, près de Metz en France, produit le système de stockage d'électricité modulaire "Vitocharge VX3". Cette batterie domestique compacte est équipée d'un onduleur hybride est à même d'être raccordé à des panneaux photovoltaïques. Un onduleur peut accueillir jusqu'à trois unités de batterie de 4 kWh chacune et mettre à disposition une capacité de stockage utile maximale de 12 kWh. "Vu l'augmentation des prix de l'énergie depuis 2021, le remplacement des compteurs inversés par des compteurs numériques et la perspective d'un tarif de capacité, une batterie domestique est un investissement malin pour de nombreuses habitations", estime la société. Ce type d'installation a toutefois le désavantage de représenter un investissement important pour un particulier. Max Viessmann estime qu'il est quand même intéressant à l'heure actuelle de s'équiper. "On peut très bien tendre progressivement vers l'indépendance énergétique en faisant attention à son budget. Commencer par placer des panneaux solaires une année, et puis installer une batterie domestique la suivante, afin d'être équipé pour le futur qui s'annonce difficile en approvisionnement d'énergie", rétorque le chef d'entreprise qui incite aussi les particuliers à réduire au maximum leur consommation.