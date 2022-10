De nouveaux types de contrats sont apparus sur le marché de l'électricité pour les ménages et les PME: les contrats à prix dynamique. Sont-ils intéressants pour économiser sur sa facture d'énergie ? On fait le point.

Contrat fixe, variable,... le choix d'un contrat chez un fournisseur d'énergie est parfois cornélien dans le contexte actuel de flambée des prix de l'électricité et du gaz. Les contrats dits "dynamiques" sont venus se rajouter récemment à ces offres. Ils sont destinés aux ménages et aux PME et sont actuellement uniquement disponibles en Flandre, via un fournisseur unique (ENGIE), avant de conquérir dans le futur d'autres régions du pays. Ces contrats proposent de nouvelles formules tarifaires où le prix de l'énergie varie chaque heure en fonction des prix sur la bourse belge de l'électricité. En pratique, en fonction de l'offre et de la demande sur les marchés day ahead ou intraday, le prix payé par le consommateur varie à la hausse ou à la baisse dans le courant de la journée et de la nuit ainsi que de l'heure de prélèvement. Pour calculer ce tarif, il est obligatoire de disposer d'un compteur digital et de ne pas bénéficier du tarif exclusif nuit.Ces contrats se distinguent donc des contrats à prix fixe, dont le prix ne change pas durant toute la durée du contrat. Ils se différencient également des contrats à prix variable qui évoluent en fonction d'une formule de prix basée sur les marchés de gros à moyen ou court terme, peut-on lire sur le site de la CREG. Un contrat à prix dynamique n'a rien à voir non plus avec le tarif bi-horaire, qui permet de payer moins durant les heures creuses (la nuit) que durant les heures pleines (la journée). A première vue, l'offre peut paraître attrayante pour les particuliers et les PME qui désirent réduire leurs factures d'énergie. Cependant, la CREG met en garde les consommateurs vis-à-vis de ce type de contrat. Ils nécessitent en effet un suivi beaucoup plus attentif de leur consommation d'électricité et une adaptation rigoureuse de leurs modes de prélèvement. La consommation d'énergie devra en effet se faire obligatoirement le plus possible aux heures creuses pour bénéficier des meilleurs tarifs. "Si un consommateur ne modifie pas son comportement de prélèvement en fonction des prix sur le marché, il risque vraisemblablement de rester avec une consommation importante aux heures de pointe, où les prix sont les plus élevés", avertit le régulateur. Il ressort des simulations de la CREG effectuées sur la base des données historiques de 2016 à 2020 que pour un ménage qui consomme de manière classique, les contrats à prix dynamique pourraient générer une hausse de 15 % du coût de la composante énergie, qui représente aujourd'hui environ un quart de la facture.Les consommateurs utilisent globalement davantage d'électricité le matin et le soir : dans la salle de bain, pour cuisiner, regarder la télévision, repasser, lancer la machine à laver, essorer le linge,... Cela se traduit par une forte hausse de la demande durant quelques heures, qui entraine une augmentation des prix sur les marchés, en particulier les jours de semaine.La CREG observe plus précisément deux blocs d'environ 5 heures avec une forte demande d'électricité - de 6h à 11h et de 17h à 22h - les jours de semaine qui se traduisent en prix plus élevés sur la bourse durant ces heures. La période la plus intéressante pour profiter des tarifs dynamiques se situe donc le plus souvent entre minuit et 6h du matin puis entre 13h et 17h, informe ENGIE. Pour suivre au mieux l'évolution des prix de l'énergie, ENGIE publie chaque jour à 14 h les prix pour le lendemain sur son site web. Il est toutefois très difficile, voire impossible, de prévoir l'évolution des prix pour les contrats d'électricité à tarification dynamique, alerte la CREG. C'est pourquoi le régulateur a choisi de travailler actuellement avec un prix BelpexDAM moyen mensuel pour ces contrats. Afin d'alerter les consommateurs sur la volatilité des prix BelpexDAM, la CREG affiche une fourchette des cotations les plus basses et les plus hautes du mois.Les contrats à prix dynamiques s'avèrent donc intéressants lorsqu'un ménage ou une PME ne disposant pas de panneaux photovoltaïques, a des appareils très énergivores, comme une pompe à chaleur, un chauffe-eau, une recharge pour voiture électrique,... et lorsque ces consommateurs sont en mesure de les programmer pour qu'ils prélèvent l'électricité aux heures où les prix sont bas. Certains modèles de pompe à chaleur permettent de programmer le fonctionnement du chauffage, ce qui rend le tarif dynamique intéressant. Ce type de contrat pourrait aussi séduire les personnes qui sont davantage à la maison en journée, en télétravail, et qui ont la possibilité de faire tourner leur machine à laver ou sèche-linge et de recharger leur voiture électrique pendant ces heures creuses. Selon ENGIE, une personne avec une voiture électrique et une consommation d'environ 7 000 kWh par an peut économiser jusqu'à 15 % en moyenne grâce à son tarif Dynamic.Pour les ménages qui ne disposent pas de tels équipements, la plupart du temps, il ne sera, pas financièrement intéressant d'opter pour un contrat à prix dynamique, en conclut la CREG. En effet la consommation d'électricité des activités courantes (cuisine, éclairage,...) ne peut pas aisément être différée dans le temps. Cerise sur le gâteau, Engie ajoute que son tarif "dynamic" contribue à réduire les émissions de C02 : "En consommant moins d'électricité aux heures de forte demande, vous faites baisser la consommation aux heures de pointe. Et c'est précisément à ces moments de forte demande que l'on produit de l'électricité de façon moins respectueuse de l'environnement, pour pouvoir satisfaire ces besoins accrus. En répartissant votre consommation et en choisissant les moments où davantage d'énergie verte est produite, vous contribuez à réduire les émissions de CO2."A l'heure actuelle, seul le fournisseur d'énergie Engie propose ce type de contrat dynamique, uniquement en Flandre et seulement pour l'électricité, pas pour le gaz. À l'avenir, d'autres fournisseurs devraient aussi les proposer, stipule le site Comparateur-énergie.be, mais la crise sanitaire a freiné ce développement. Une fois le déploiement du compteur numérique terminé, indispensable pour le calcul des factures, la fourniture de contrats à prix dynamique devrait pouvoir s'accélérer. Le déploiement des compteurs a pris un peu de retard en Belgique par rapport aux autres pays européens.