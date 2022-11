Mélanie Rensonnet (SPW Economie) fait partie de la Cellule de coordination de la Stratégie de déploiement de l'économie circulaire (Circular Wallonia) qui a notamment mené le premier baromètre de maturité circulaire des entreprises wallonnes. Dans le cadre des Trends Impact Awards, elle explique les enjeux de l'économie circulaire en entreprises.

En quoi consistent les pratiques d'économie circulaire appliquées dans les entreprises ?

L'économie circulaire en entreprise, c'est bien plus que du recyclage. Il s'agit d'un ensemble de pratiques contribuant toutes à un même objectif : optimiser l'utilisation des ressources. Elles touchent à l'ensemble du cycle de vie des produits et des services, de l'extraction à la gestion des déchets. Elles visent à maintenir la valeur et l'utilité des produits et des ressources le plus longtemps possible. Le recours aux ressources renouvelables est encouragé tout en veillant à la préservation et à la génération du capital naturel dont la biodiversité.

Les entreprises peuvent sélectionner et adapter ces pratiques circulaires en fonction de leur contexte et du type de ressources qu'elles utilisent. De façon générale, on privilégie d'abord les stratégies qui visent à réduire la quantité de ressources vierges consommées, via l'écoconception ou l'optimisation des opérations, par exemple.

Les stratégies à "boucles courtes" visent, elles, à intensifier l'usage des produits à travers l'économie collaborative, la location, ou en mettant sur pied de nouveaux business modèles. Les stratégies qui cherchent à allonger la durée de vie d'un produit passent par son entretien et sa réparation, son reconditionnement, ou encore la vente d'un service plutôt que d'un bien. Finalement, on retrouve les stratégies qui donnent une nouvelle vie aux ressources, à savoir la symbiose industrielle, le recyclage, le compostage...

Quels sont les bénéfices de l'économie circulaire pour les entreprises ?

En adoptant l'économie circulaire, les entreprises peuvent faire face à un défi de taille : la maîtrise des coûts. En effet, avec la raréfaction des ressources premières, les coûts d'approvisionnement augmentent régulièrement. À ces coûts s'ajoutent les frais en lien avec le traitement des déchets. En choisissant l'économie circulaire, les entreprises réduisent grandement ces deux postes de dépenses tout en limitant leur impact sur l'environnement.

Se tourner vers l'économie circulaire permet aussi aux entreprises de développer de nouveaux marchés. Ces entreprises prennent, en plus, de l'avance par rapport à leurs concurrents encore attachés à l'économie linéaire. Elles se placent alors en pionnières dans un système voué à évoluer.

Quelle est l'importance de l'économie circulaire dans le contexte de la crise énergétique actuelle ?

L'objectif de l'économie circulaire est donc de produire des biens et des services tout en limitant la consommation et le gaspillage des matières premières, de l'eau et des sources d'énergie. Ces pratiques circulaires apportent de cette manière des réponses pratiques à la crise énergétique actuelle. Les acteurs de l'économie circulaire développent des stratégies de coopération dont l'intérêt est de réaliser des économies de ressources quantifiables notamment grâce à l'optimisation des flux d'énergie. La logique est de minimiser le recours aux ressources non renouvelables et de réaliser des économies d'énergie au cours des différentes phases du processus. Cela passe notamment par la valorisation, l'échange de flux industriels tels que les déchets et coproduits, les eaux industrielles, mais également la vapeur, la chaleur, etc.

Par ailleurs, il est essentiel d'accélérer le passage à une économie circulaire pour atteindre les objectifs climatiques et aider à reconstruire des économies mondiales plus résilientes. L'économie circulaire se démarque des logiques de la compensation carbone ou de réductions "à la marge" des émissions de GES. Lorsqu'elle est adoptée au coeur du modèle d'affaire des entreprises, elle réduit les émissions de GES. Des études de cas permettent d'observer des réductions allant jusqu'à - 34% d'émissions de GES par rapport à un système de production linéaire.

© PG

