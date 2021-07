Quasi la totalité des 4.500 employés de Deloitte ont droit à un avantage de mobilité. Plus de la moitié ont choisi un système qui alloue du budget à autre chose qu'à la voiture. C'est donc plus de 2.000 employés qui pourront utiliser les services de Skipr.

Skipr est la filiale de D'Ieteren (via Lab Box) spécialisée dans la mobilité tout-en-un des entreprises. Elle a mis au point une plateforme performante qui centralise l'ensemble des options de mobilité proposées par une entreprise à ses employés.

Un outil qui se connecte aux outils RH, permet de gérer les budgets autorisés, autorise un reporting fin et, évidemment, connecte à un large éventail de fournisseurs de solutions de mobilité.

Il y a un an, Skipr avait conclu une levée de fonds de 7 millions d'euros avec l'entrée de Belfius dans le capital. Cet argent frais avait permis d'attaquer le marché français. La semaine dernière, la start-up a frappé un grand coup en Belgique en signant un accord de partenariat avec Deloitte Belgium, doublant d'un seul coup son nombre d'utilisateurs (une centaine d'entreprises jusqu'ici).

Quasi la totalité des 4.500 employés de Deloitte ont droit à un avantage de mobilité. Plus de la moitié ont choisi un système qui alloue du budget à autre chose qu'à la voiture. C'est donc plus de 2.000 employés qui pourront utiliser les services de Skipr qui va permettre au bureau de consultance de proposer des solutions de mobilité personnalisées suivant les besoins, dans l'optique de diminuer les kilomètres parcourus en voiture et de réduire les émissions de CO2.

🥳@DeloitteBelgium est le nouveau client de @myskipr!



L'objectif de cette nouvelle collaboration est de rendre la #mobilité alternative attractive pour l'#employé et l'#employeur



💬"Avec Skipr, nos #employés n’auront plus d’excuse pour ne pas utiliser la mobilité durable" pic.twitter.com/9WapiSPVTN — Skipr France 🇫🇷 (@SkiprFrance) July 16, 2021

