Cette année, la marque de chocolat a décidé, chez nous, de récompenser #SheDIDIT, une plateforme créée en 2018 et destinée aux femmes entrepreneures aux racines diverses.

Chaque année, la marque de chocolat Godiva, créée en Belgique par la famille Draps en 1926, récompense, au nom de l'Initiative Lady Godiva, des organisations sans but lucratif dans cinq marchés au monde où la marque est présente. Ces organisations doivent oe...

Chaque année, la marque de chocolat Godiva, créée en Belgique par la famille Draps en 1926, récompense, au nom de l'Initiative Lady Godiva, des organisations sans but lucratif dans cinq marchés au monde où la marque est présente. Ces organisations doivent oeuvrer en faveur de l'autonomisation des femmes. Chacune reçoit une bourse qui lui permettra de poursuivre son travail inspirant et jouira d'une visibilité mondiale grâce à Godiva. Cette année, la marque de chocolat a décidé, chez nous, de récompenser #SheDIDIT, une plateforme créée en 2018 et destinée aux femmes entrepreneures aux racines diverses. L'association cherche à mettre à l'honneur les nombreuses entrepreneures issues de l'immigration et vivant en Belgique mais aussi les jeunes femmes à haut potentiel et les talents émergents. "En tant qu'organisation leader en faveur de la mise en valeur, de l'autonomisation et du coaching des femmes entrepreneures de diverses cultures en Belgique, nous sommes très honorées d'être récompensées, a souligné, Lien Warmenbol, la directrice. Notre travail consiste à partager des histoires, à organiser des événements et des ateliers de réseautage et à offrir du coaching aux start-up."