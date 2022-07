Tout au long de l'été, les " Trends Summer Talks " rendent hommage aux grands patrons belges installés à l'étranger. Gros plan ce week-end sur Sébastien Desclée, CEO de FCB New Zealand, un réseau d'agences de communication basé à Auckland, de l'autre côté de la planète.

Diplômé de la Louvain School of Management, Sébastien Desclée a fait ses premiers pas professionnels chez Procter & Gamble de 2000 à 2007, d'abord comme analyste financier puis au sein du département marketing, avant d'être débauché en 2007 par Publicis pour redynamiser la filiale belge du groupe de publicité français.

Fort de ses bons résultats, il est devenu CEO de Publicis Belgique en 2011, avant d'opter, deux ans plus tard, pour une carrière davantage internationale au sein de FCB, un vaste réseau d'agences de communication qui appartient au groupe Interpublic, l'un des "Big Four" du monde de la pub.

Sébastien Desclée y a d'abord endossé le rôle de president of international markets, mais depuis un an, c'est en Nouvelle-Zélande qu'il s'est installé avec femme et enfants. Dans ce nouvelle épisode des "Trends Summer Talks", le CEO belge de FCB New Zealand revient sur son parcours et ses missions, mais nous parle aussi de ses défis, notamment celui de mieux comprendre les finesses de la culture maori, très présente en Nouvelle Zélande :

Pour découvrir la longue interview que Sébastien Desclée nous a accordée lors de son bref passage en Belgique, rendez-vous ce week-end sur Canal-Z dans le cadre des "Trends Summer Talks".

