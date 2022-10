Comment les employeurs entrevoient-ils l'avenir en matière de recrutement ? Quels sont leurs grands défis ? Que doivent-ils offrir en matière de salaires et d'avantages extralégaux pour attirer et garder leurs talents ? En quoi la flexibilité est-elle aujourd'hui cruciale ? Robert Half a mené l'enquête.

La plupart des entreprises sont inquiètes des défis tels que la rétention et l'attraction de talents ayant les bonnes compétences. Ces inquiétudes ne sont pas uniquement liés à ces défis spécifiques, mais aussi à l'inflation. C'est ce qui ressort d'une enquête menée par le cabinet de recrutement Robert Half en juin 2022 auprès de 1.800 entreprises, dans le cadre de son nouveau Guide des salaires 2023, qui sort ce mardi.

Malgré le contexte économique tendu. Il ressort de l'étude de Robert Half que les entreprises prévoient d'embaucher de nouveaux collaborateurs au cours des prochains mois, afin de disposer de suffisamment de personnel. Les employeurs se concentreront sur le recrutement de main-d'oeuvre intérimaire et permanente. 44 % d'entre eux pensent toutefois qu'il sera plus difficile de trouver du personnel qu'au cours des 12 derniers mois.

© ROBERT HALF

Salaires sous pression et contre-offres

En raison de la forte demande de talents, les salaires restent en général élevés. L'inflation et la hausse des coûts salariaux ajoutent une pression supplémentaire sur les entreprises. En termes d'augmentations salariales, la plupart envisagent un pourcentage fixe en plus de l'inflation (34 %) ou suivent simplement l'inflation (30 %). Cependant, 23 % déclarent ne pas avoir les ressources nécessaires pour augmenter davantage les salaires.

Voici d'autres constats découlant de la "guerre des talents" sur les salaires :

40% des employeurs se disent confrontés à un nombre croissant de candidats qui, après avoir reçu une contre-offre, demandent une augmentation de salaire à leur employeur actuel.

34% constatent une augmentation du nombre de contre-offres et se voient contraints d'en faire eux-mêmes pour ne pas perdre leurs effectifs.

© Robert Half

La flexibilité sous toutes ses formes, un must

Si on ne devait retenir qu'un mot du Guide de salaires 2023, il serait "flexibilité". Elle est en effet un important facteur d'attrait et de rétention des talents. Dans un monde où le travail hybride et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée ne peuvent être ignorés, la flexibilité au travail est devenue une valeur sûre, constate Robert Half.

Les candidats n'ont ainsi aucun scrupule à décliner une proposition si l'entreprise n'offre pas suffisamment de souplesse. Pour une entreprise en quête de nouveaux talents, une politique claire en matière de travail flexible peut être un facteur déterminant.

La flexibilité dont bénéficient les collaborateurs varie d'une entreprise à l'autre. Selon le secteur et le type de travail, les entreprises interprètent différemment ce vaste concept.

Les 3 formes de flexibilité les plus courantes sont :

des horaires de travail flexibles (41 %)

des jours de congé supplémentaires (27 %)

des jours de congé pour compenser les heures supplémentaires (27 %)

Pour de nombreux candidats, les entreprises qui aujourd'hui n'offrent pas suffisamment (voire pas du tout) de flexibilité sont désavantagées par rapport aux concurrents qui le font. 22 % des managers belges craignent de perdre des talents par manque de flexibilité. 44 % ont constaté une augmentation des demandes de travail à temps partiel au cours de la période écoulée.

Télétravail et travail au bureau, les deux modes de travail ont leurs avantages. Les entreprises qui proposent le télétravail estiment qu'il aide les employés à concilier vie professionnelle et vie privée (36 %) et craignent des départs de personnel si elles imposent un retour au bureau à temps plein (31 %). Celles qui souhaitent un retour (partiel) au bureau préfèrent souvent tenir les réunions importantes en face à face (48 %) et indiquent que cela facilite le respect de la culture de l'entreprise.

Les entreprises voient naître depuis la pandémie de nouvelles formes de flexibilité. Elle se limite pas aux horaires flexibles et au télétravail.

© Robert Half

Le guide des salaires donne aussi des informations intéressantes sur l'impact du travail hybride en entreprise :

63% déclarent que le travail hybride a un impact positif sur le bien-être des employés.

49% des managers interrogés indiquent que le travail hybride exerce une influence positive sur la rétention.

48% déclarent que le travail hybride influence positivement l'attraction du personnel.

59% disent qu'elle augmente la productivité de leurs employés.

de leurs employés. Robert Half remarque toutefois un plus grand impact négatif que positif sur la culture d'entreprise (38% contre 36%). L'impact négatif sur la connexion entre collègues est aussi un peu plus élevé.

Des avantages extralégaux qui font la différence

Les avantages extralégaux permettent aux entreprises de proposer le package salarial le plus attractif possible. Ce complément de salaire constitue également une belle valeur ajoutée pour aider les employés face à la hausse du coût de la vie.

© Robert Half

© Robert Half

Un nombre illimité de jours de congé

Octroyer suffisamment de jours de congé est aussi un élément déterminant pour recruter des talents.

47% des entreprises belges proposent entre 26 et 32 jours de congé.

Seulement 10 % proposent plus de 32 jours de congés (principalement dans les grandes entreprises).

Les entreprises belges sont ouvertes à l'idée de proposer un nombre illimité de jours de congé (42 %).

