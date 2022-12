Plus d'un quart des nouvelles voitures de société commandées sont électriques, selon les chiffres de la fédération du secteur Renta. Cette forte augmentation des voitures électriques signifie que ceux qui possèdent encore une voiture de société thermique (essence ou diesel) paieront l'année prochaine des taxes nettement plus élevées, pouvant atteindre des centaines d'euros par an.

De nombreux employés conduisent une voiture de société au diesel ou à l'essence paieront beaucoup plus d'impôts à partir du 1er janvier. L'"avantage en nature" augmente en effet fortement, rapporte le journal flamand Het Nieuwsblad. "Si vous avez une voiture de société que vous êtes autorisé à utiliser à titre privé, le fisc considère cela comme un avantage sur lequel vous devez payer des impôts", explique Frank Van Gool, directeur général de Renta, la fédération des sociétés de leasing. "Pour estimer la valeur exacte de cet "avantage", un calcul à partir de trois facteurs est réalisé : le prix catalogue de la voiture, son âge et la quantité de CO2 qu'elle émet. Si cela dépasse les émissions moyennes de toutes les voitures immatriculées en Belgique au cours de l'année écoulée, vous payez plus."Ce dernier facteur est en train de changer considérablement. "Parce qu'il y a beaucoup plus de voitures hybrides rechargeables et de voitures électriques, cette moyenne est en forte baisse. Car les premiers émettent beaucoup moins et les seconds rien du tout", explique Patrick Bosmans de la société de leasing Arval, cité par Het Nieuwsblad. Les émissions dites "de référence" étaient de 111 grammes par kilomètre en 2020. Pour 2023, la référence est de 82. L'avantage en nature pour une voiture de société populaire comme la Skoda Octavia Combi est ainsi passé de 160 à 209 euros par mois. La totalité de la taxe n'est pas payée : la grande majorité des employés qui possèdent une voiture de fonction sont taxés à 50 %. La voiture coûtera environ 25 euros ou, converti, environ 300 euros nets de plus en taxes en 2023 qu'en 2020, a calculé le quotidien flamand.40% de voitures thermiques L'augmentation des voitures électriques ne fera qu'augmenter la "pénalité" fiscale pour les conducteurs qui roulent encore avec un véhicule à essence ou au diesel dans les années à venir, puisque le calcul sera réitéré chaque année. "Dans les nouvelles commandes de véhicules commerciaux, 26-27 % sont désormais entièrement électriques", indique M. Van Gool. "Si l'on part du principe qu'il y a 20.000 commandes par mois, ce sont 6.000 voitures de société entièrement électriques qui s'ajoutent chaque mois. Les hybrides rechargeables en représentent 33 %. Et 40 % sont encore au diesel ou à l'essence."