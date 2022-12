Quelles sont les voitures familiales les plus sécurisées ? Une récente étude dresse un classement des 10 modèles familiaux les plus sûrs en Europe.

Dans leur dernière étude réalisée sur le quatrième trimestre 2022, les experts du site Confused.com ont analysé une cinquantaine de modèles destinés aux familles en utilisant les notes de sécurité des crash-tests et les défauts de contrôle technique pour déterminer lesquelles sont les plus sûres en Europe.

Il en ressort que la Mercedes-Benz Classe A (2018) est la voiture familiale la plus sûre. Elle obtient une note de 8,15 sur 10 dans l'indice des voitures familiales les plus sûres. Le modèle allemand obtient un score de 91 % pour la sécurité des enfants, pour ses performances dans les tests de collision basés sur des enfants de 6 et 10 ans. Il s'agit du score le plus élevé pour la sécurité des enfants, à égalité avec la Mazda 6.

¦koda Octavia, SEAT Leon, et Honda Civic à égalité

La deuxième voiture familiale la plus sûre est la Mercedes-Benz Classe C (2022), avec un score global de 8,10 sur 10. La Classe C a obtenu un score de 89 % pour la sécurité des enfants occupants, soit une augmentation de 8 points de pourcentage par rapport à l'Audi A3 2020 (81 %). Par rapport à la Classe A (75 %), la Mercedes-Benz Classe C a obtenu un score supérieur de 7 points de pourcentage pour ses performances en matière d'assistance à la sécurité (82 %).

Cette analyse porte sur des fonctions de sécurité telles que l'aide à la limitation de vitesse, le rappel de ceinture de sécurité et l'aide au freinage actif. De tous les véhicules analysés, la Classe C est également celle qui a enregistré le plus petit nombre de rappels pour cause de défauts (2,5 %).

La ¦koda Octavia (2019), la SEAT Leon (2020) et la Honda Civic (2022) occupent conjointement la troisième place. Chaque véhicule a obtenu une note de 6 sur 10 dans l'indice des voitures familiales les plus sûres. L'Octavia et la Leon obtiennent des résultats similaires, avec une note de 88 % pour la sécurité des enfants. L'Octavia est la voiture familiale la plus sûre de la marque ¦koda dans l'indice, avec une performance de 7 points de pourcentage plus sûre pour les enfants que la ¦koda Fabia (81%). Malgré un score légèrement inférieur pour la sécurité des enfants (87%), la Honda Civic présente les meilleures performances en matière d'assistance à la sécurité (83%) parmi les 10 premiers véhicules analysés.

