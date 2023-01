Quelle rémunération peuvent espérer les personnes fraîchement diplômées pour un premier emploi (jusqu'à 3 ans d'expérience) dans diverses fonctions ? Asia Skifati, Senior Manager chez Walters People, spécialiste du recrutement, donne quelques chiffres.

Administration

Si vous commencez votre carrière dans une fonction de réceptionniste, d'assistant de bureau, d'assistant administratif ou d'assistant juridique, vous pouvez compter sur un salaire mensuel brut minimum de 2 000 euros bruts par mois. "Certaines organisations offrent même aux débutants un peu plus. Dans les grandes organisations internationales, le salaire de départ pour les postes dans l'administration peut même atteindre 2300 à 2500 euros bruts par mois", explique Asia Skifati, Senior Manager chez Walters People.

Sales et marketing

En tant que account manager débutant, vous pouvez compter sur un salaire mensuel brut compris entre 2400 et 3000 euros. "Les professionnels qui occupent une position purement commerciale reçoivent souvent une prime en plus, en fonction des résultats obtenus", ajoute la spécialiste de Walters People.

Lire aussi | La guerre des talents fait rage en entreprise

Pour un rôle d'assistant commercial ou de responsable des ventes internes, le salaire de départ de ces professionnels junior se situe entre 2100 et 2700 euros bruts par mois.

Un assistant marketing débutant gagne en moyenne entre 2000 et 2400 euros bruts par mois. Si vous êtes plutôt intéressé par le marketing et la communication ou le marketing digital, vous pouvez compter sur un salaire de départ compris entre 2100 et 2600 euros brut par mois.

Lire aussi | Les salaires vont fortement croître à court terme, selon la BCE

Ressources humaines

En tant que consultant en recrutement débutant, vous gagnerez entre 2000 et 2500 euros bruts par mois. En tant qu'assistant RH, vous apprendrez toutes les ficelles du métier et pourrez compter sur un salaire compris entre 2300 et 2800 euros bruts par mois. En tant que responsable des salaires débutant, vous gagnerez en moyenne entre 2400 et 2800 euros .

Customer service

En tant que représentant du service clientèle, vous pouvez compter en début de carrière sur un salaire mensuel brut compris entre 2000 et 2500 euros.

Logistics & supply chain

Un assistant logistique peut espérer un salaire compris entre 2200 et 2600 euros bruts par mois.

En tant que responsable junior de la chaîne d'approvisionnement, chargé, avec vos collègues, du suivi de l'ensemble du processus logistique, vous pouvez compter sur un salaire mensuel brut compris entre 2200 et 3000 euros.

Un emploi de coordinateur des importations et des exportations consiste à organiser le transport, assurer le suivi des tâches logistiques et veiller à ce que tout se déroule conformément à la législation et à la réglementation locales. En tant que débutant, vous pouvez compter sur un salaire mensuel brut compris entre 2200 et 2800 euros.

En tant que coordinateur des achats ou acheteur, vous travaillerez dans le service des achats de l'organisation. Vous veillez à ce que les matériaux soient achetés au meilleur rapport qualité/prix. Vous êtes en contact quotidien avec les fournisseurs et veillez au bon déroulement du traitement administratif. Avec 0 à 3 ans d'expérience dans cette fonction, vous pouvez espérer un salaire mensuel brut entre 2500 et 3200 euros bruts par mois.

Lire aussi | Pour près de la moitié des travailleurs belges, le contenu de la fonction est une source essentielle de motivation

Ne vous concentrez pas uniquement sur le salaire

Au-delà du salaire brut, la plupart des organisations offrent également de nombreux avantages extralégaux tels que des chèques-repas, une indemnité kilométrique ou une aide aux frais de transport si vous utilisez les transports publics, un téléphone portable, une assurance, un ordinateur portable, des horaires de travail flexibles, etc. Autant de critères à mettre en comparaison pour bien évaluer les différentes offres de salaires et faire le bon choix, conseille encore le spécialiste du recrutement.

Si vous commencez votre carrière dans une fonction de réceptionniste, d'assistant de bureau, d'assistant administratif ou d'assistant juridique, vous pouvez compter sur un salaire mensuel brut minimum de 2 000 euros bruts par mois. "Certaines organisations offrent même aux débutants un peu plus. Dans les grandes organisations internationales, le salaire de départ pour les postes dans l'administration peut même atteindre 2300 à 2500 euros bruts par mois", explique Asia Skifati, Senior Manager chez Walters People. En tant que account manager débutant, vous pouvez compter sur un salaire mensuel brut compris entre 2400 et 3000 euros. "Les professionnels qui occupent une position purement commerciale reçoivent souvent une prime en plus, en fonction des résultats obtenus", ajoute la spécialiste de Walters People.Pour un rôle d'assistant commercial ou de responsable des ventes internes, le salaire de départ de ces professionnels junior se situe entre 2100 et 2700 euros bruts par mois. Un assistant marketing débutant gagne en moyenne entre 2000 et 2400 euros bruts par mois. Si vous êtes plutôt intéressé par le marketing et la communication ou le marketing digital, vous pouvez compter sur un salaire de départ compris entre 2100 et 2600 euros brut par mois.En tant que consultant en recrutement débutant, vous gagnerez entre 2000 et 2500 euros bruts par mois. En tant qu'assistant RH, vous apprendrez toutes les ficelles du métier et pourrez compter sur un salaire compris entre 2300 et 2800 euros bruts par mois. En tant que responsable des salaires débutant, vous gagnerez en moyenne entre 2400 et 2800 euros . En tant que représentant du service clientèle, vous pouvez compter en début de carrière sur un salaire mensuel brut compris entre 2000 et 2500 euros. Un assistant logistique peut espérer un salaire compris entre 2200 et 2600 euros bruts par mois. En tant que responsable junior de la chaîne d'approvisionnement, chargé, avec vos collègues, du suivi de l'ensemble du processus logistique, vous pouvez compter sur un salaire mensuel brut compris entre 2200 et 3000 euros. Un emploi de coordinateur des importations et des exportations consiste à organiser le transport, assurer le suivi des tâches logistiques et veiller à ce que tout se déroule conformément à la législation et à la réglementation locales. En tant que débutant, vous pouvez compter sur un salaire mensuel brut compris entre 2200 et 2800 euros. En tant que coordinateur des achats ou acheteur, vous travaillerez dans le service des achats de l'organisation. Vous veillez à ce que les matériaux soient achetés au meilleur rapport qualité/prix. Vous êtes en contact quotidien avec les fournisseurs et veillez au bon déroulement du traitement administratif. Avec 0 à 3 ans d'expérience dans cette fonction, vous pouvez espérer un salaire mensuel brut entre 2500 et 3200 euros bruts par mois. Au-delà du salaire brut, la plupart des organisations offrent également de nombreux avantages extralégaux tels que des chèques-repas, une indemnité kilométrique ou une aide aux frais de transport si vous utilisez les transports publics, un téléphone portable, une assurance, un ordinateur portable, des horaires de travail flexibles, etc. Autant de critères à mettre en comparaison pour bien évaluer les différentes offres de salaires et faire le bon choix, conseille encore le spécialiste du recrutement.