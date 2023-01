Une semaine après le passage officiel des magasins Mestdagh sous la bannière Intermarché, un premier conseil d'entreprise extraordinaire a dessiné les contours de l'avenir du groupe.

Depuis le début de l'année, les anciens Carrefour Market by Mestdagh sont habillés de neuf. En un temps record (la master franchise avec Carrefour s'arrêtait le 31 décembre), les 86 magasins du groupe Mestdagh (51 intégrés et 35 en franchise) ont dû prendre les couleurs et les habitudes techniques du groupe français Les Mousquetaires. Pour la première fois depuis sa création en 1900, Mestdagh S.A. n'est donc plus gérée par la famille. Désormais, l'entreprise bat pavillon français sous la direction de Guillaume Beuscart, l'ancien CEO qui avait piloté la restructuration en 2018. Avec ce rachat, Intermarché compte désormais 163 magasins en Wallonie et à Bruxelles pour 225.000 m2 de surface commerciale et un chiffre d'affaires combiné d'1,432 milliard d'euros. Le groupe français entend développer un ancrage en Flandre et devenir n°1 en Wallonie et à Bruxelles. Les 35 franchisés sont désormais des adhérents Intermarché.Par ailleurs, au vu de la structure des Mousquetaires, les 51 magasins passeront progressivement à la franchise. La direction n'a pas imprimé de cadence précise. L'arrivée des magasins Mestdagh se fera sans fermeture de points de vente, ni perte d'emplois.Sur la question des salaires et des avantages (la CP 201 qui couvre les franchisés est moins intéressante que la 202, avec plus d'heures de travail et un pouvoir d'achat réduit) qui agite, avec raison, les syndicats depuis l'annonce de la reprise, la direction se veut rassurante puisqu'elle entend appliquer la CCT 32bis qui organise la reprise des travailleurs transférés aux mêmes conditions. Les syndicats demeurent dubitatifs. Un nouveau conseil extraordinaire est prévu ce jeudi 12 janvier.