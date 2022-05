La moitié des salariés wallons gagnent plus de 2700 euros bruts par mois: cela concerne principalement les travailleurs temps plein dans le secteur privé.

Sur la base des données salariales réelles de 400.000 Belges employés à temps plein, SD Worx fournit une image précise du 'salaire moyen' des Belges, au sein des différentes provinces. Après le premier trimestre, le montant brut médian est légèrement inférieur à 3 000 €, sauf pour ceux qui travaillent à Bruxelles ou dans le Brabant flamand et wallon. La moitié des personnes qui travaillent à temps plein dans le secteur privé ont un meilleur salaire que l'autre moitié des travailleurs. Il existe des différences importantes : le Limbourg a le salaire médian le plus élevé pour les ouvriers, et Bruxelles le plus bas. Les chiffres tiennent compte de la composition de la population belge par statut (employés/ouvriers), sexe, âge, secteur et taille de l'entreprise.

. © SD Worx

Par "salaire mensuel brut", SD Worx entend le montant mensuel figurant sur la fiche de paie, sans les primes de fin d'année et les pécules de vacances. Ce montant ne tient également pas compte des avantages extra-légaux, ni des coûts de l'employeur.

Jordane Houdart, consultante juridique PME chez SD Worx : "Un salaire médian donne une meilleure idée de la réelle moyenne des salaires en Belgique. Souvent, les études fonctionnant avec des moyennes non pondérées ne donnent pas une image correcte de la situation salariale des travailleurs. Travailler avec des données salariales réelles - en tout cas en utilisant le plus grand échantillon de Belgique - est plus fiable que les questionnaires : sinon, il peut y avoir un aspect biaisé selon la personne qui a répondu."

Salaire brut médian mars 2022 pour les provinces belges. © SD Worx

Ceux qui travaillent comme ouvriers dans le Brabant wallon (et le Limbourg) gagnent généralement plus que dans les autres provinces Il y a également énormément d'idées reçues qui ne sont pas toujours vraies. Les salaires sont réputés être les plus élevés à Bruxelles, mais ce n'est le cas que pour les employés. Pour les ouvriers, le salaire médian y est le plus bas du pays. En fonction de votre rôle spécifique, de votre âge, de votre secteur et de votre statut, votre rémunération sera différente.

