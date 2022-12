Préparer le réseau électrique belge à la transition énergétique va coûter des milliards et faire exploser les tarifs de transport d'électricité. Quel impact cela risque-t-il d'avoir sur votre facture ?

La semaine dernière, Elia, le gestionnaire du réseau de transport (GRT) d'électricité belge, a annoncé que son plan d'investissement pour le réseau belge allait passer pour les cinq prochaines années des 4 milliards initialement prévus entre 2022 à 2026 à 7,2 milliards entre 2023 et 2027 selon l'Echo. Il a donc revu ses prévisions et son plan d'investissement sur 5 ans à la hausse. Ce dernier pèsera sans aucun doute sur les consultations en cours autour du plan de développement 2024-2034. Ce plan d'Elia, qui est encore soumis à l'enquête publique jusqu'au 16 janvier, et devrait notamment permettre d'investir dans la connexion Nautilus avec le Royaume-Uni, la nouvelle ligne à haute tension Ventilus en Flandre occidentale, une connexion avec le Danemark et un renforcement de l'épine dorsale de notre réseau électrique. Da...

La semaine dernière, Elia, le gestionnaire du réseau de transport (GRT) d'électricité belge, a annoncé que son plan d'investissement pour le réseau belge allait passer pour les cinq prochaines années des 4 milliards initialement prévus entre 2022 à 2026 à 7,2 milliards entre 2023 et 2027 selon l'Echo. Il a donc revu ses prévisions et son plan d'investissement sur 5 ans à la hausse. Ce dernier pèsera sans aucun doute sur les consultations en cours autour du plan de développement 2024-2034. Ce plan d'Elia, qui est encore soumis à l'enquête publique jusqu'au 16 janvier, et devrait notamment permettre d'investir dans la connexion Nautilus avec le Royaume-Uni, la nouvelle ligne à haute tension Ventilus en Flandre occidentale, une connexion avec le Danemark et un renforcement de l'épine dorsale de notre réseau électrique. Dans son rapport, le régulateur fédéral de l'énergie, la CREG, a estimé que le coût du plan de développement pour 2024-2034 était d'au moins 6,6 milliards d'euros. Même si elle s'inscrit dans la stratégie d'Elia autour des infrastructures qui permettent l'essor du renouvelable, cette nouvelle hausse significative à court terme fait tout de même grincer quelques dents. Certains affirment ainsi qu'il est dans l'intérêt d'Elia d'investir massivement, car elle peut ainsi répercuter une marge bénéficiaire sur ses infrastructures par le biais de sa facture d'électricité. La Creg, le régulateur du secteur, avait pour sa part déjà averti que le plan de développement sur le long terme (2024-2034) d'Elia pourrait faire doubler les tarifs de transport d'électricité sur 10 ans. Une hausse annoncée des tarifs de transports que ne nie pas Elia, même s'il estime qu'il est trop tôt pour parler d'un doublement. Une partie dérisoire de la facture ? Pour donner un ordre d'idée, les tarifs de transport d'électricité comptent pour environ 2% de la facture totale d'électricité d'un ménage et représentent en moyenne 35 euros par an pour une famille lambda. A cette augmentation tarifaire prévue s'ajouterait aussi l'introduction du tarif de capacité en 2023 en Flandre et probablement en 2024 en Wallonie. Cela a une incidence sur le tarif du réseau de distribution, la redevance que vous payez pour l'entretien du réseau basse tension qui achemine l'électricité jusqu'à votre domicile. Ce tarif net, qui représente environ 13 % de votre facture totale, sera désormais calculé en partie sur la base de votre consommation de pointe, c'est-à-dire la quantité maximale d'électricité que vous utilisez à un moment donné. Ce changement ne sera pas perdant pour tout le monde, mais, selon une étude de l'Université de Gand, la différence se limiterait à quelques dizaines d'euros dans la plupart des cas précise De Morgen. Le plus gros danger pour votre facture reste donc la volatilité des marchés de l'énergie. La bonne nouvelle, c'est que les nouveaux investissements devraient permettre d'améliorer les interconnexions entre les pays, ce qui pourrait, à terme, garantir des prix de l'électricité plus stables et plus bas.Comme indiqué plus haut, ce plan doit encore passer l'enquête publique et n'est donc pas encore approuvé. On attend une décision de la ministre de l'Énergie, Tinne Van der Straeten (Groen) pour la mi-avril. Si cette dernière approuve le plan, ce qui est fort probable, Elia soumettra sa proposition tarifaire pour la période 2024-2027 à la Creg, précise l'Echo. "Mais celle-ci n'aura d'autre choix que d'accepter les coûts des investissements approuvés puisqu'ils ne peuvent que contrôler le caractère raisonnable des coûts ", déclare Chris Ceuppens, le porte-parole du régulateur toujours dans l'Echo. La Creg déplore aussi que les estimations de coûts-bénéfices détaillées fassent défaut dans le plan pour 10 ans. Elia se défend en stipulant qu'il lui manque encore des informations pour pouvoir le faire et qu'une estimation détaillée des coûts de tous les projets ne sera nécessaire que pour l'élaboration d'un dossier tarifaire.