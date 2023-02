Orange et Telenet ont annoncé un accord de réciprocité pour l'utilisation de leurs réseaux fixes et optiques. De quoi permettre à l'un d'étendre sa couverture nationale et à l'autre de se développer enfin en Wallonie.

On le sait, le rachat de Voo par Orange Belgium fait actuellement l'objet d'une enquête approfondie de la part de la Commission européenne. Margrethe Vestager, commissaire à la Concurrence, craint en effet que cette opération induise une hausse des prix et/ou une baisse de la qualité en Wallonie et aussi partiellement à Bruxelles.

Lire aussi | L'Europe ouvre une enquête sur le projet de rachat de VOO par Orange

En novembre, Orange Belgium et Telenet avaient annoncé être en discussion pour partager leurs réseaux. Si les négociations aboutissaient, le problème soulevé par la Commission n'avait plus trop de raison d'être. Ces échanges ont abouti puisque les deux opérateurs ont annoncé à la fin janvier avoir conclu une alliance de 15 ans. Celle-ci porte sur l'utilisation de leurs réseaux câblés respectifs actuels et à venir (fibre optique). Une seule condition suspensive : la validation de l'acquisition de Voo par Orange Belgium. Aucun détail financier n'a filtré jusqu'ici.

Concurrence accrue

L'opération est un win-win hautement stratégique. Pour Orange Belgium, outre l'aspect concurrentiel, elle ouvre l'accès à tout le réseau de Telenet et lui permet donc de renforcer sa stratégie de convergence nationale.

Telenet, qui dispose déjà d'un réseau mobile en Wallonie via Base, trouve enfin le moyen de s'implanter sur le fixe et le haut débit en Wallonie et de combler le tiers du territoire bruxellois qu'elle ne couvrait pas encore.

Lire aussi | Comment Proximus met la pression sur Telenet et Voo avec sa fibre optique

Le tout est évidemment une mauvaise nouvelle pour Proximus, opérateur dominant en Wallonie, qui voit arriver un concurrent dont la fiabilité et l'agressivité commerciale sont solides.

On le sait, le rachat de Voo par Orange Belgium fait actuellement l'objet d'une enquête approfondie de la part de la Commission européenne. Margrethe Vestager, commissaire à la Concurrence, craint en effet que cette opération induise une hausse des prix et/ou une baisse de la qualité en Wallonie et aussi partiellement à Bruxelles. En novembre, Orange Belgium et Telenet avaient annoncé être en discussion pour partager leurs réseaux. Si les négociations aboutissaient, le problème soulevé par la Commission n'avait plus trop de raison d'être. Ces échanges ont abouti puisque les deux opérateurs ont annoncé à la fin janvier avoir conclu une alliance de 15 ans. Celle-ci porte sur l'utilisation de leurs réseaux câblés respectifs actuels et à venir (fibre optique). Une seule condition suspensive : la validation de l'acquisition de Voo par Orange Belgium. Aucun détail financier n'a filtré jusqu'ici.L'opération est un win-win hautement stratégique. Pour Orange Belgium, outre l'aspect concurrentiel, elle ouvre l'accès à tout le réseau de Telenet et lui permet donc de renforcer sa stratégie de convergence nationale. Telenet, qui dispose déjà d'un réseau mobile en Wallonie via Base, trouve enfin le moyen de s'implanter sur le fixe et le haut débit en Wallonie et de combler le tiers du territoire bruxellois qu'elle ne couvrait pas encore. Le tout est évidemment une mauvaise nouvelle pour Proximus, opérateur dominant en Wallonie, qui voit arriver un concurrent dont la fiabilité et l'agressivité commerciale sont solides.