Paul Vacca Romancier, essayiste et consultant Opinion

Pourquoi il est si difficile de décrocher de Facebook

On ne refera pas ici le procès des réseaux sociaux. Il s'instruit suffisamment tous les jours dans les colonnes des journaux, sur les plateaux télé, dans les dîners en ville et sur les réseaux sociaux eux-mêmes. Leur cause est entendue : au mieux, ils sont inutiles ; au pire, un danger pour la démocratie.