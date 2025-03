Mazda 6 E, la Mazda “made in China”

Mazda est à la traîne sur le marché de la voiture électrique. Pour proposer rapidement une nouvelle berline à pile remplaçant sa Mazda 6 thermique, le petit constructeur japonais a fait appel au groupe chinois Chang’An.

Cette nouvelle et plutôt belle Mazda “6 e” est donc construite sur la base d’une voiture chinoise : la Deepal SL03, mais revue à la sauce japonaise.

L’habitacle est chic et le modèle sera proposé avec deux batteries, pour une autonomie officielle de 479 ou 552 kilomètres, et une puissance de respectivement 258 et 245 ch.

Cette Mazda sera produite en Chine. La commercialisation en Belgique est prévue pour cet été, mais le tarif n’est pas encore connu.