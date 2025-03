Le tuyau de la semaine : Newmont Corp

Fondamentalement, l’entreprise se porte bien grâce à l’intégration réussie des actifs de Newcrest et à la poursuite de la rationalisation. Les flux de trésorerie vont nettement augmenter et la valorisation est historiquement basse : de quoi mériter le qualificatif de “tuyau de la semaine”.



Le cru 2024 a été une année de transition pour Newmont, avec l’intégration des actifs de Newcrest, dont certains ont été cédés. Newmont souhaite se recentrer sur les actifs Tier 1, soit les mines situées dans des régions politiquement stables, ayant une longue durée de vie et une structure de coûts inférieure à la moyenne. La vente de Telfer, Musselwhite, Eléonore, CC&V, Akyem et Porcupine a déjà été finalisée. Le produit (dont paiements différés) pourrait atteindre 4,3 milliards de dollars.

Newmont compte désormais 11 mines opérationnelles et trois grands projets d’expansion (Cadia et Tanami en Australie, Ahafo North au Ghana), qui affichent ensemble des réserves d’or prouvées de 134 millions d’onces troy. Le groupe avait signé un 3e trimestre décevant, fortement sanctionné en Bourse. Heureusement, la production s’est nettement redressée au 4e trimestre, à 1,9 million d’onces troy d’or (1,8 million attendu, 1,67 million au troisième trimestre). Le coût de production total (AISC) a reculé de 1.611 à 1.463 dollars, tandis que le prix de vente moyen bondissait de 32%, à 2.643 dollars, soit une marge brute de 1.180 dollars par once troy d’or vendue (907 dollars trois mois plus tôt).

En conséquence, le cash-flow disponible a également culminé à 1,6 milliard de dollars, soit plus du double de celui généré un an auparavant. Sur l’exercice, 5,68 millions d’onces troy d’or ont été produites (comme attendu), de même que 153.000 tonnes de cuivre et d’autres métaux, en quantités plus faibles. Le cash-flow disponible a atteint 2,9 milliards de dollars, dont 55% rien qu’au quatrième trimestre. Le bénéfice net ajusté a grimpé à 4 milliards de dollars, soit 3,48 dollars par action.

Les perspectives pour 2025 sont mitigées. À 5,6 millions d’onces troy, la production d’or attendue est conforme aux attentes ; elle dépendra toutefois du calendrier de la cession d’actifs. L’AISC, à 1.620 dollars, devrait augmenter de près de 11% sur un an (plus que prévu) du fait de la hausse des dépenses d’investissement, des coûts salariaux et des royalties à verser aux gouvernements. L’augmentation des prix de vente compensera sans doute largement cette hausse, si bien que le cash-flow devrait encore gonfler.

Newmont a remboursé 1,4 milliard de dollars de dette en 2024 ; cette dernière était tombée à 7,6 milliards de dollars fin décembre, soit 0,6 fois le cash-flow d’exploitation (Ebitda). Le groupe dispose de 7,7 milliards de liquidités disponibles, que renfloueront encore les produits de la vente des actifs. Les dépenses d’investissement resteront relativement élevées (1,8 milliard de dollars attendus en 2025). La production d’or devrait atteindre 6 millions d’onces troy après 2030. Un programme de rachat d’actions court jusqu’en octobre 2026, avec une enveloppe de 3 milliards de dollars ; 1,2 milliard ont été utilisés en 2024. Newmont a consacré 1,1 milliard de dollars au paiement de dividendes. Le dividende trimestriel restera inchangé, à 0,25 dollar.



Conclusion

L’action ne s’est toujours pas remise du dévissage d’octobre. Le support technique d’alors fait désormais office de résistance. Fondamentalement, l’entreprise se porte bien grâce à l’intégration réussie des actifs de Newcrest et à la poursuite de la rationalisation. Les flux de trésorerie vont nettement augmenter, surtout du fait de la hausse du cours de l’or. La situation financière est solide. Le titre se négocie à moins de 8 fois le cash-flow attendu, une valorisation historiquement basse. L’achat reste intéressant.

Conseil : acheter

Risque : moyen

Rating : 1B

Cours : 42,84 dollars

Ticker : NEM US

Code ISIN : US6516391066

Marché : New York Stock Exchange

Capit. boursière : 48,3 milliards USD

C/B 2024 : 12,3

C/B attendu 2025 : 11,8

Perf. cours sur 12 mois : +43,4%

Perf. cours depuis le 1/1 : +15,1%

Rendement du dividende : 2,3%