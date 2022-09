La direction de l'usine de Vaux-sous-Chèvremont (Chaudfontaine, province de Liège) du groupe industriel Magotteaux a annoncé jeudi un plan de modernisation de l'usine passant par la possible suppression de 60 emplois sur les 211 que compte le site, a-t-on appris dans un communiqué.

La direction invoque des "difficultés structurelles", comme une situation financière difficile et une "accumulation de pertes depuis plus de cinq ans", conjuguées aux conséquences des inondations de juillet 2021 et aux crises actuelles (coût de l'énergie, des matières premières et de la main-d'oeuvre).

Lire aussi| Sébastien Dossogne quitte Magotteaux

"Les actions déjà mises en place et les nombreux efforts consentis n'ont malheureusement pas suffi. La direction souhaite proposer une nouvelle approche, investir et se donner les moyens de redresser la situation", justifie l'entreprise.

"L'objectif est de moderniser les installations et de disposer à Vaux d'un outil technologique qui permettra de mieux répondre aux demandes des clients. Cet investissement aurait un effet immédiat sur les conditions de travail des opérateurs (réduction de la pénibilité, amélioration de la sécurité), il aurait également un impact écologique positif (réduction des déchets et de la consommation de gaz). Dans la foulée, la direction mettra tout en oeuvre pour augmenter les volumes de production à Magotteaux Liège SA (avec le maintien des activités d'assemblage à Mettac)", poursuit la direction.

Ce plan prévoit néanmoins une possible réduction des effectifs actuels de 60 travailleurs sur 211, soit plus de 25% du personnel. La phase de consultation et d'information de la procédure de licenciement collectif a dès lors été initiée.

"Nous sommes pleinement conscients de l'émotion que cette annonce peut engendrer", indique Laurie Detroux, "Plant Manager" Magotteaux Liège. "Néanmoins, ces projets sont indispensables pour enrayer la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Nous veillerons à effectuer ce redéploiement de la meilleure façon possible, dans un esprit d'ouverture et de transparence. Nous ferons tout pour soutenir les travailleurs, ceux qui partiraient, comme ceux qui resteraient."

La direction invoque des "difficultés structurelles", comme une situation financière difficile et une "accumulation de pertes depuis plus de cinq ans", conjuguées aux conséquences des inondations de juillet 2021 et aux crises actuelles (coût de l'énergie, des matières premières et de la main-d'oeuvre)."Les actions déjà mises en place et les nombreux efforts consentis n'ont malheureusement pas suffi. La direction souhaite proposer une nouvelle approche, investir et se donner les moyens de redresser la situation", justifie l'entreprise. "L'objectif est de moderniser les installations et de disposer à Vaux d'un outil technologique qui permettra de mieux répondre aux demandes des clients. Cet investissement aurait un effet immédiat sur les conditions de travail des opérateurs (réduction de la pénibilité, amélioration de la sécurité), il aurait également un impact écologique positif (réduction des déchets et de la consommation de gaz). Dans la foulée, la direction mettra tout en oeuvre pour augmenter les volumes de production à Magotteaux Liège SA (avec le maintien des activités d'assemblage à Mettac)", poursuit la direction.Ce plan prévoit néanmoins une possible réduction des effectifs actuels de 60 travailleurs sur 211, soit plus de 25% du personnel. La phase de consultation et d'information de la procédure de licenciement collectif a dès lors été initiée. "Nous sommes pleinement conscients de l'émotion que cette annonce peut engendrer", indique Laurie Detroux, "Plant Manager" Magotteaux Liège. "Néanmoins, ces projets sont indispensables pour enrayer la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Nous veillerons à effectuer ce redéploiement de la meilleure façon possible, dans un esprit d'ouverture et de transparence. Nous ferons tout pour soutenir les travailleurs, ceux qui partiraient, comme ceux qui resteraient."