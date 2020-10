La décision de s'internationaliser était prise avant la crise. L'arrivée du Covid-19 ne l'a pas fait dévier de sa ligne. Mi-septembre, la scale-up Skwarel s'invite sur le marché français et signe avec un premier bureau comptable hexagonal, Amarris Groupe (230 experts-comptables).

Skwarel développe une plateforme permettant de gérer les échanges entre les professionnels du chiffre et leurs clients. Elle revendique 14.000 utilisateurs professionnels. L'explosion du travail à distance est un véritable adjuvant pour ce type de service en ligne. "Durant les premières semaines du confinement, trois à quatre fois plus de créations de sociétés ont été enregistrées sur notre plateforme", avance Philippe Denis, CEO de Skwarel. La plateforme, qui aide à dématérialiser les interactions entre le comptable et son client, veut profiter du momentum actuel en faveur des outils numériques. C'est ainsi que Skwarel a récemment lancé un nouveau service de reconnaissance de facture piloté grâce à l'intelligence artificielle : "Vu la crise du Covid, on a décidé de lancer cet outil plus tôt que prévu dans une quarantaine de fiduciaires. C'était un peu risqué, vu que le produit avait été peu testé, mais les retours sont très bons", assure Philippe Denis. Pour le CEO, la crise actuelle va accélérer le développement de son entreprise. Mais c'est aussi un vrai bouleversement du secteur comptable, estime-t-il : "La crise va creuser encore plus le fossé entre les bureaux comptables rétifs au changement et ceux qui en profitent pour avancer vers la digitalisation".