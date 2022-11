Administratrice générale de l'Agence wallonne à l'exportation et de Wallonie-Bruxelles International, Pascale Delcomminette est la nouvelle présidente du jury du Manager de l'Année. Une fonction qui sied à merveille à cette ambassadrice des entreprises wallonnes à l'international.

Originaire d'Amay, Pascale Delcomminette (54 ans) est diplômée de l'Ecole d'interprètes internationaux de Mons où elle a étudié deux langues on ne peut plus internationales: l'anglais et l'espagnol. Diplôme qu'elle a complété avec un master en sciences économiques et sociales décroché à la faculté Warocqué d'économie et de gestion de l'UMons. Elle débute sa carrière en 1992 comme chargée de mission à la Commission européenne avant de rejoindre l'ULiège en tant que chercheuse un an plus tard. En 1995, elle entre à l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers (Awex) où elle se retrouve rapidement à la tête d'une cellule de cinq personnes essentiellement chargées de mener des actions de discrimination positive sur le Hainaut. Elle intègre par la suite le cabinet du ministre-président wallon dont elle devient conseillère en 1997. Durant une quinzaine d'années, elle va ainsi occuper différents postes à responsabilités liés aux matières internationales et au développement économique régional dans plusieurs cabinets ministériels de la Région wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles ainsi qu'à la SR...

Originaire d'Amay, Pascale Delcomminette (54 ans) est diplômée de l'Ecole d'interprètes internationaux de Mons où elle a étudié deux langues on ne peut plus internationales: l'anglais et l'espagnol. Diplôme qu'elle a complété avec un master en sciences économiques et sociales décroché à la faculté Warocqué d'économie et de gestion de l'UMons. Elle débute sa carrière en 1992 comme chargée de mission à la Commission européenne avant de rejoindre l'ULiège en tant que chercheuse un an plus tard. En 1995, elle entre à l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers (Awex) où elle se retrouve rapidement à la tête d'une cellule de cinq personnes essentiellement chargées de mener des actions de discrimination positive sur le Hainaut. Elle intègre par la suite le cabinet du ministre-président wallon dont elle devient conseillère en 1997. Durant une quinzaine d'années, elle va ainsi occuper différents postes à responsabilités liés aux matières internationales et au développement économique régional dans plusieurs cabinets ministériels de la Région wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles ainsi qu'à la SRIW, la Société régionale d'investissement de Wallonie.En 2014, elle succède à Philippe Suinen à la direction de l'Awex et de Wallonie-Bruxelles International (WBI). "L'Awex joue un double rôle, détaille l'administratrice générale: d'une part, aider les entreprises wallonnes à exporter et à créer des partenariats à l'étranger ; d'autre part, attirer des investisseurs étrangers en Wallonie. Afin de réaliser ses objectifs, l'Awex s'appuie sur un réseau de 90 conseillers économiques et commerciaux disséminés à travers le monde. WBI, quant à elle, est la structure qui gère les relations internationales de la Communauté française et de la Région wallonne. Celle-ci englobe la recherche, l'académique, l'innovation ou encore la culture. Cette double casquette me donne une vision d'ensemble fort précieuse." Corollaire évident de sa fonction, Pascale Delcomminette effectue de nombreuses missions à l'étranger: une quinzaine chaque année, en moyenne. Ces dernières se sont espacées suite à la crise sanitaire mais leur rythme a aujourd'hui pleinement repris. Dernière en date: la visite d'Etat en Lituanie, fin octobre. Nouvelle présidente du jury du Manager de l'Année, Pascale Delcomminette aime à souligner combien "ce prix met à l'honneur les entrepreneurs et permet de raconter de belles histoires. Il donne également l'envie à des jeunes de se lancer dans l'entrepreneuriat". Au-delà des chiffres et des résultats passés au crible du jury, la président constate également à quel point les dimensions sociétale et environnementale ont acquis de l'importance au fil des années. "Aujourd'hui, la transition écologique, la durabilité et la diversité sont devenues incontournables pour les entreprises, témoigne-t-elle. Outre ces aspects, je remarque aussi la capacité de rebond dont ont fait montre les managers après la crise sanitaire. Plus largement, on voit que les critères humains jouent un rôle de plus en plus important, notamment dans la manière dont l'entreprise est gérée et dont le manager envisage son évolution." Les candidats retenus pour le millésime 2022 du Manager de l'Année reflètent en outre assez fidèlement l'économie wallonne et bruxelloise, note-t-elle. "Les sociétés sélectionnées sont actives dans des secteurs très divers, du transport et logistique à l'agroalimentaire en passant par l'économie circulaire, l'informatique ou le micro-usinage laser. Des entreprises, en plus, chacune leader dans leur domaine, et affichant de belles ambitions de croissance." Le jury du Manager de l'année 2022 Présidé par Pascale Delcomminette, le jury se compose des personnalités suivantes: Jean-Sébastien Belle, président d'IMBC Nathalie Bertrand, head of business banking chez ING Brigitte Chanoine, rectrice de l'Ichec Tony Coenjaerts, ancien rédacteur en chef de Trends-Tendances Sabine Colson, investment manager à la SRIW Jean-Pierre Di Bartolomeo, président du comité de direction de la Sowalfin Amid Faljaoui, directeur de Trends-Tendances Agnès Flémal, CEO de WSL Pascal Flisch, research & business development chez Trends Business Information Pierre Gustin, senior advisor corporate & wealth Wallonie chez Belfius banque Pierre Hermant, CEO de Brussels finance&invest.brussels Benoît Mélot, directeur Wallonie - commercial banking chez BNP Paribas Fortis Jean-Paul Philippot, administrateur général de la RTBF Robert van Apeldoorn, journaliste de Trends-Tendances Tineke Van Hooland, CEO de Epic