Cinq finalistes sont sur les rangs pour accéder au titre convoité de Manager de l'Année 2022 de Trends-Tendances.

Le Manager de l'Année est une récompense décernée depuis 1985 par notre magazine. Chaque année, le jury composé de membres de la rédaction et de spécialistes des milieux économiques et financiers se réunit pour désigner les finalistes. Les cinq managers épinglés sont Pierre-François Bareel (Comet), Diane Govaerts (Ziegler), Axel Kupisiewicz (Lasea), Pascal Laffineur (NRB) et Louis Ska (Laiterie des Ardennes).

Qui succédera à Sébastien Dossogne, vainqueur de l'édition 2021 et enrichira un palmarès comptant des personnalités telles que Pierre De Muelenaere, Jean-Pierre Lutgen et Eric Everard (qui témoignent en fin de dossier sur ce que cette distinction leur a apporté)?

Pour voter, rendez- vous du lundi 7 au mercredi 23 novembresur le site www.managerdelannee.be. A l'issue de cette période, les trois finalistes ayant récolté le plus de suffrages seront reçus dans un ordre aléatoire par le jury, qui désignera ensuite le lauréat. Le nom de celui-ci sera dévoilé le mercredi 11 janvier 2023 lors d'une soirée de gala à Brussels Expo.

