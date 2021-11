Ce vendredi 26 novembre a lieu le "Black Friday", cette journée où les promotions en tout genre tombent du ciel. Et si, cette année, on soutenait les commerçants belges malmenés ces derniers mois par la crise sanitaire ? Voici quelques idées d'e-shops à la sélection "made in Belgium".

Les sirènes hurlantes du "Black Friday", ce vendredi 26 novembre, retentissent à nouveau à nos oreilles. Dans ce contexte, alors que les détaillants belges ont vécu une année difficile marquée par les confinements successifs, nous vous proposons de privilégier le recours aux commerces de proximité ou l'économie circulaire.

De façon non exhaustive, voici quelques initiatives en ligne qui mettent en avant les commerces belges pour les achats de fin d'année.

La plate-forme Les e-shops belges référence gratuitement des commerçants qui proposent leurs produits et leurs créations en ligne. L'initiative a été lancée par une entrepreneure belge, Nathalie Ceter, à la même époque l'année dernière. Le site abrite des centaines de références de boutiques.

A l'occasion des fêtes, le site Feww lance une offre de coffrets cadeaux durables composés d'objets de créateurs ou d'artisans locaux, pour les particuliers et pour les entreprises.

Cobelo, pour "Commerçants Belges Locaux", a été lancé cet été. Ce site propose aux vendeurs belges une plateforme commune simple d'utilisation et leur évite de la sorte de devoir investir dans un site propre, tout en leur permettant une belle visibilité.

A Bruxelles, mymarket.brussels est la plateforme bruxelloise dédiée aux commerces de quartier indépendants.

A Liège, la boutique Wattitude propose exclusivement des références 100% "made in Wallonia".

La plate-forme Loccio rassemble des artisans du terroir qui font la promotion d'un mode de vie sain. Le collectif propose des coffrets découvertes composés de produits d'artisans liégeois (jus de pomme, chocolat, bière, pâtes, tartinades,..)

Le projet Namur Boutik a été lancé lors du premier confinement en 2020 en partenariat avec la ville de Namur. Namur Boutik se présente comme un e-shop mutualisé des commerçants de la ville wallonne.

L'e-shop La Vitrine Locale met en avant les producteurs et artisans belges. On y trouve une grande sélection de vins, bières, gins ou rhums ainsi que des idées pour l'apéro ou le dessert.

Autre initiative, uniquement sur Facebook: Little Belgian Market. Le groupe propose aux créateurs et créatrices belges de présenter leurs créations en mode, déco, dessin, sculpture,...On y trouve aussi une sélection de vins et d'autres produits gastronomiques.

