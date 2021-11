Le Black Friday et son avalanche de promotions, c'est ce vendredi 26 novembre. Comment savoir si une promotion est réellement intéressante ? Test Achats a analysé près de 2000 produits proposés sur 67 e-shops pour en avoir le coeur net.

Ce vendredi 26 novembre, lendemain de Thanksgiving qui inaugure la période des fêtes de fin d'année aux States, a lieu le "Black Friday". A cette occasion, de nombreux magasins, physiques et en ligne, bombardent les consommateurs de réductions plus alléchantes les unes que les autres. La tradition a débarqué en Europe. Mais ces promotions sont-elles vraiment intéressantes ? Test Achats les a mises à l'épreuve et a analysé 1.945 produits proposés par 67 boutiques en ligne. L'organisation de consommateurs prévient que toutes les promotions ne présentent pas le même intérêt. Elle propose des analyses de prix gratuites au grand public via www.testachats.be/unbondeal.

Et de nombreuses soi-disant "bonnes affaires" ne sont pas ce qu'elles semblent être. L'analyse de prix de Test Achats fait apparaître des offres que les consommateurs ont tout intérêt à ignorer.

Les experts ont effectué une analyse sur des centaines de promotions du Black Friday pour plus de 1.945 produits dans 16 catégories de produits allant des smartphones aux téléviseurs en passant par les fours à micro-ondes. "Nous examinons l'évolution du prix d'un produit depuis son entrée sur le marché, à la fois au sein du même magasin et par rapport à d'autres enseignes, soit 67 au total. Nous vérifions ainsi si une promotion particulière est réellement une bonne affaire à ne pas manquer", explique Jean-Philippe Ducart, porte-parole de Test Achats.

Différencier le "bon deal" du "mauvais deal"

Test Achats répartit les promotions qu'elle trouve sur le marché en deux catégories : les bons deals et les mauvais deals, en fonction de deux critères : le prix et la qualité. Lorsque le prix annoncé est inférieur ou comparable (maximum 10 % plus cher) au prix le plus bas constaté sur le marché au cours des douze derniers mois, l'organisation de consommateurs parle de "bon deal", mais seulement si le produit en question a obtenu une cote d'au moins 60-65 % dans ses guides d'achat.

Un "mauvais deal" est un produit dont le prix annoncé est supérieur d'au moins 10 % au prix le plus bas que Test Achats a trouvé sur le marché au cours des 12 derniers mois, ou dont la qualité est inférieure à la norme. "Nous sommes toujours les seuls sur le marché à soumettre les produits à des tests approfondis en laboratoire avant de les évaluer. Une activité qui prend du temps et coûte cher, mais qui nous permet de présenter des analyses de produits objectives et approfondies. Les produits qui sont en promotion à l'occasion du Black Friday, mais dont nos tests montrent qu'ils n'ont pas obtenu une note de 60 ou 65/100, sont qualifiés de mauvais deal."

Test Achats surveillera également les fausses réductions et les réductions trompeuses. Il s'agit de produits dont le prix "barré" est supérieur au prix maximum pratiqué dans le même magasin.

