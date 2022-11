Les Belges peuvent depuis ce mercredi utiliser myID.be, une nouvelle application d'authentification numérique pour accéder aux services des entreprises comme de l'administration.

L'application mobile a été développée par U2U Consult, spécialiste belge de la gestion des identités et des accès. Elle permet de s'authentifier en scannant un code QR sur un smartphone ou une tablette.

"MyID.be" constitue ainsi, après "Itsme", une nouvelle solution d'identification via une clé numérique privée.

Pour y accéder, les utilisateurs doivent télécharger myID.be sur le magasin d'applications de leur choix. L'activation est réalisée via la carte d'identité électronique depuis le site www.myid.be. Une fois l'application activée, les citoyens doivent scanner un code QR puis taper un code PIN à cinq chiffres pour s'authentifier et ainsi avoir accès au service privé ou public souhaité.

"Il était temps qu'un deuxième acteur fiable arrive sur le marché belge de l'authentification, afin d'éviter les risques propres à une situation de monopole", se félicite Erik van Mileghem, managing director de U2U Consult.

