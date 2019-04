Morrow Optics, plein la vue en plein soleil

Grâce aux nanotechnologies, voici les Morrow One, lunettes solaires qui passent en un clic en mode lecture ! La start-up Morrow Optics veut aussi créer des modèles mieux adaptés aux écrans, omniprésents dans nos vies.

Paul Marchal aime voir juste. Et loin. En ce début 2019, il ne peut qu'être satisfait. Morrow Optics, la start-up gantoise qu'il a cofondée avec Jelle De Smet, est en plein boom (10 millions d'euros ont déjà été levés) et son premier produit phare fait le buzz : des lunettes solaires qui permettent de passer instantanément en mode lecture. " Fini d'avoir à relever ses lunettes et plisser les yeux pour voir clairement son écran GPS en voiture ou consulter une carte sur la terrasse ensoleillée d'un resto ", jubile le promoteur du procédé.

