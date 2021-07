Afin de venir en aide aux indépendants et PME touchés par les inondations catastrophiques de ces derniers jours, le Gouvernement de Walloniesur proposition de Willy Borsus, Ministre de l'Economie, a décidé de mettre en place un "prêt urgence-inondations".

Le mécanisme consiste en un prêt subordonné de maximum 50.000 €, à taux 0%. Ce prêt est octroyé en direct par la SOWALFIN, l'outil public wallon dédié au financement des PME, consistant "en une avance à durée indéterminée à concurrence de 75% du montant des interventions sollicitées à la société d'assurance et/ou au Fonds des calamités et liées au sinistre généré par les intempéries de juillet 2021", souligne le communiqué de presse.

Etant donné que ce prêt s'adresse aux indépendants et aux PME dont l'activité a été impactée par les inondations exceptionnelles des 14 et 15 juillet 2021, ces indépendants et PME doivent remplir les conditions suivantes :

le siège d'exploitation de l'entreprise est situé en Région wallonne ;

pour les entreprises de plus de 3 ans : pas en situation de difficulté financière au 31/12/19;

ne pas être en état de faillite, de cessation d'activités ou de liquidation.

La SOWALFIN active dès à présent son canal d'information de première ligne, le 1890, afin de soutenir les indépendants et PME wallonnes dans les informations quant aux démarches à effectuer envers les assurances et le Fonds wallon des calamités naturelles. Elle rappelle également qu'en plus de ce nouveau prêt, le prêt Ricochet Relance (permettant de compléter les besoins des entreprises jusqu'à 100.000 euros) et le prêt Coup de Pouce, qui permet de mobiliser une partie de l'épargne privée de proches ou de connaissances des indépendants et PME afin de renforcer la solvabilité de ces indépendants et PME wallonnes.

