Les géants de l'intérim s'arment de profils qualifiés et d'intelligence artificielle pour lutter contre le ralentissement de la croissance

Alain Mouton

Le ralentissement international de l'activité économique pèse sur les plus grandes agences d'intérim du monde. C'est pourquoi elles se concentrent davantage sur les profils qualifiés. Le trio de tête Randstad-Adecco-Manpower a recours à l'intelligence artificielle pour renforcer sa position en ligne et concurrencer avec les GAFA comme Google et Facebook.

