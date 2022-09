Dans plus de 50 gares belges, les passagers pourront donc bientôt collecter des aliments frais en circuit court. Aucune ouverture de magasin permanent n'est prévue dans les stations.

Et si en prenant votre train vous pouviez ramasser votre panier de produits frais issus du circuit court? C'est l'objectif de la SNCB qui a déjà expérimenté l'idée dans quatre gares belges en 2021. L'entreprise ferroviaire souhaite ainsi "stimuler la vie en gare et encourager le développement de projets locaux qui apportent une réponse à un enjeu de société". Dans plus de 50 gares belges, les passagers pourront donc bientôt collecter des aliments frais en circuit court. Aucune ouverture de magasin permanent n'est prévue dans les stations. La SNCB propose trois formats selon les possibilités et la configuration de chaque gare: un stand hebdomadaire pour le retrait de commande durant une période d'une à trois heures, soit à l'extérieur (sur le parvis, par exemple), soit à l'intérieur lorsque c'est possible (dans la salle d'attente, par exemple), des casiers sécurisés pour le retrait libre des commandes ou des distributeurs automatiques pour la vente directe. Un appel d'offres a été lancé aux producteurs, qui doivent se faire connaître pour le 6 octobre au plus tard. La condition est qu'au moins 70% des biens soient produits dans un rayon de 30 km, en provenance directe d'un ou plusieurs producteurs (maximum un intermédiaire).