Les gares de la SNCB se déclinent maintenant sur des t-shirts, sweat-shirts et autres sacs banane ou de sport. Cette nouvelle ligne de merchandising a été lancée en toute discrétion mais tous les produits sont déjà "épuisés".

Si l'idée n'est pas neuve et que plusieurs marques et magasins (Lidl, etc) ont déjà essayé de décliner leur logo sur différents goodies textiles, vendus à leurs fans, avec plus ou moins de bonheur (ou pas), peu ont connu un tel engouement.

En effet, le 1er août, la SNCB lançait de manière quasi confidentielle, via les réseaux sociaux, une nouvelle ligne de merchandising. Celle-ci était uniquement disponible en ligne et sur le site de TrainWorld. On a bien écrit "était" et les afficionados des trains et des gares devront patienter plus ou moins longtemps car cette nouvelle gamme de goodies s'est vendue comme des petits pains et est désormais "out of stock"... La SNCB, coup d'essai oblige, n'en avait prévu que 100 de chaque, comme les précise Le Soir dans ses pages.

Screenshot © SNCB/https://fanshop.belgiantrain.be/

Il faut dire que le concept est sympathique et a de quoi séduire les "nostalgiques" des gares belges et des trains d'antan. Le site proposait de personnaliser le t-shirt ou le sac voulu du nom d'une gare (choix parmi 550 possibilités). Un Tandis que les sacs-banane sont labellisés "entièrement #upcyclé" ! et quitte à faire du recyclage, la SNCB a eu la bonne idée d'utiliser les anciens revêtements de ses sièges de trains, ce qui fait de chaque sac... une pièce unique.

Moins originaux, les chapeaux bob et les chaussettes, plus simplement ornés du sigle B, se sont eux-aussi vendus comme des petits pains.

Selon Dimitri Temmerman, porte-parole de la SNCB, qui expliquait à Het Nieuwsblad qu'il s'agissait d'un test mais qu'"une évaluation suivra après les vacances d'été". A ceux donc qui voudraient prendre le train en marche, il leur faudra s'armer d'un peu de patience et espérer que le réapprovisionnement n'ait pas trop de retard.

Si l'idée n'est pas neuve et que plusieurs marques et magasins (Lidl, etc) ont déjà essayé de décliner leur logo sur différents goodies textiles, vendus à leurs fans, avec plus ou moins de bonheur (ou pas), peu ont connu un tel engouement.En effet, le 1er août, la SNCB lançait de manière quasi confidentielle, via les réseaux sociaux, une nouvelle ligne de merchandising. Celle-ci était uniquement disponible en ligne et sur le site de TrainWorld. On a bien écrit "était" et les afficionados des trains et des gares devront patienter plus ou moins longtemps car cette nouvelle gamme de goodies s'est vendue comme des petits pains et est désormais "out of stock"... La SNCB, coup d'essai oblige, n'en avait prévu que 100 de chaque, comme les précise Le Soir dans ses pages.Il faut dire que le concept est sympathique et a de quoi séduire les "nostalgiques" des gares belges et des trains d'antan. Le site proposait de personnaliser le t-shirt ou le sac voulu du nom d'une gare (choix parmi 550 possibilités). Un Tandis que les sacs-banane sont labellisés "entièrement #upcyclé" ! et quitte à faire du recyclage, la SNCB a eu la bonne idée d'utiliser les anciens revêtements de ses sièges de trains, ce qui fait de chaque sac... une pièce unique. Moins originaux, les chapeaux bob et les chaussettes, plus simplement ornés du sigle B, se sont eux-aussi vendus comme des petits pains. Selon Dimitri Temmerman, porte-parole de la SNCB, qui expliquait à Het Nieuwsblad qu'il s'agissait d'un test mais qu'"une évaluation suivra après les vacances d'été". A ceux donc qui voudraient prendre le train en marche, il leur faudra s'armer d'un peu de patience et espérer que le réapprovisionnement n'ait pas trop de retard.