La transformation numérique est un sujet d'actualité. Les entreprises et organisations du monde entier déploient de nouveaux processus à grande échelle pour rendre leurs organisations plus numériques, plus efficaces et plus performantes. Cela va souvent de pair avec de grands projets de changement. Et qui dit changement, dit impact humain. "Contrairement à la croyance populaire, la transformation numérique ne se résume pas qu'à l'aspect technologique, qui n'est que le catalyseur. Il s'agit avant tout de processus et de personnes qui maîtrisent ces transitions", affirme Sylvia Blockx, directrice chez Robert Half.

Les entreprises qui placent leurs employés, leurs compétences et la culture d'entreprise au coeur de cette transformation numérique rencontreront plus de succès que les autres. Il est primordial que le personnel puisse s'immiscer au sein du processus de transformation numérique au sein de l'organisation. Si les employés estiment que les changements sont synonymes de problèmes et remettent donc en question certaines fonctions à long terme, ils y mettront un frein. Non seulement cela mettra en danger le processus de transformation numérique, mais cela peut même provoquer un arrêt complet de l'organisation. Les entreprises qui se plongent dans un processus de transformation numérique afin de croitre se retrouvent soudainement très éloignées de leur objectif primaire.

Il est donc crucial que les employés comprennent le monde ou le contexte dans lequel l'entreprise opère. Comment s'opèrent les bénéfices ? Que font les concurrents ? Qu'est-ce qui les attend ? Et surtout, comment y faire face ?

L'innovation au coeur de l'entreprise

Les entreprises nées dans le monde numérique n'utiliseront jamais le terme "transformation numérique". Tout comme les grandes organisations qui ont implémenté les transformations ces dernières années et qui sont constamment engagées dans l'innovation. Au sein de ces entreprises, le comportement, la mentalité et les compétences des employés sont déjà bien préparés pour utiliser et optimiser ces nouveaux systèmes et applications. Réfléchir de manière innovante et rechercher en permanence de nouvelles approches sont des habitudes ancrées dans leur culture et sont encouragées depuis le coeur de l'organisation.

Les organisations qui n'ont pas encore adopté cette mentalité de transformation, en revanche, ont une forte tendance à investir de plus en plus dans les nouvelles technologies et à prendre des initiatives sans prêter attention aux personnes et à la culture organisationnelle. Dans ce cas, l'entreprise semble prête pour l'avenir pour un observateur externe, mais présente d'énormes lacunes en son coeur-même.

La transformation numérique de l'homme

La responsabilité de ne pas perdre de vue les aspects humains de la transformation numérique, la prochaine révolution industrielle selon certains, incombe à tous les niveaux et à toutes les fonctions de l'organisation. Malheureusement, peu d'organisations réussissent à aborder les initiatives numériques de cette manière dans la pratique.

Concentrez-vous donc sur une transformation numérique humaine. Une approche qui met l'accent sur le moteur de toute entreprise prospère : ses employés.

Sylvia Blockx, directrice chez Robert Half

