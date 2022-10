La crise énergétique force les ménages à revoir leur manière de se chauffer. Parmi les différentes sources d'énergie, on parle peu du gaz propane. Il est pourtant actuellement plus avantageux financièrement que le gaz naturel dont les prix ont flambé.

Les prix du gaz naturel connaissent actuellement des sommets. Le gaz propane, disponible en bonbonne et en citerne, est un moyen de chauffage méconnu, voire délaissé. Il est pourtant beaucoup plus économe à l'heure actuelle (cela n'a pas toujours été le cas), de se chauffer au gaz propane dans le contexte de la flambée des prix de l'énergie. Le propane est même considéré comme un combustible refuge par les experts.

Le prix du propane suit de près les variations du mazout en restant généralement un peu plus cher. Son prix au début du mois de septembre est revenu à celui d'avant la guerre en Ukraine. Dans des maisons dites "hors réseau", qui ne sont pas raccordées au réseau de gaz naturel, les conditions actuelles du marché sont une occasion de passer au propane. Le gaz propane est déjà une source d'énergie reconnue pour 25 % de la population belge.

Moins polluant

Les citernes de gaz ont le vent en poupe, car leur installation se déroule assez facilement. D'un volume compris entre 500 et 2400 litres, la citerne peut être enterrée ou placée hors sol dans un jardin. À titre d'exemple, l'installation d'une citerne aérienne peut revenir à moins de 1.000 euros et la location annuelle au fournisseur de gaz s'élève à une centaine d'euros par an. La citerne de propane fonctionne avec une chaudière gaz à condensation.

C'est quoi du propane? Si le gaz naturel et les Gaz de Pétrole Liquéfié (GPL), dont le propane, sont des énergies gaz, ils ont des compositions chimiques très différentes. Le gaz propane (GPL) est, comme son nom l'indique, principalement composé de propane. Le gaz naturel est quant à lui composé en grande majorité de méthanes. Le butane et le propane sont des gaz récupérés soit via le raffinage du pétrole soit lors de l'extraction du méthane des champs de gaz naturel.

"Le gaz, l'énergie la moins chère d'Europe"

Par ailleurs, au niveau environnemental, le gaz propane est moins polluant. Le propane est un sous-produit du raffinage de l'essence et du diesel - il est aujourd'hui extrait directement des gisements de gaz - ce qui se traduit par des émissions relativement faibles de CO2, mais aussi des très faibles rejets de particules. Il est aussi possible de passer à l'avenir au biopropane. Ce dernier est extrait des déchets et résidus, des huiles végétales ou des graisses animales.

"Le gaz, l'énergie la moins chère d'Europe", c'est le slogan un brin provocateur affiché par la société Kauffman lors du dernier salon Batireno de Namur. "On entend partout que le prix du gaz a triplé, voire quadruplé, c'est vrai. Mais ce qu'on ne dit jamais, c'est qu'il s'agit uniquement du gaz naturel, le gaz de ville. Nous, nous sommes spécialisés en gaz propane, ce n'est pas le même gaz. Le propane est un déchet du pétrole. Et son cours n'a quasiment pas bougé depuis décembre 2021" , vante Tanguy Ravet, commercial chez Kauffman dans les colonnes du Vers L'Avenir.

Le gouvernement fédéral a prévu une aide financière pour les personnes qui se chauffent au propane sous forme d'un chèque de 300 euros. Ce chèque n'est pas cumulable avec le chèque mazout.

Test Achats a fait la balance entre les avantages et les désavantages du propane : Avantages Coûts d'installation plutôt bas. Le propane utilise la même technologie que celle du gaz naturel ; le brûleur doit tout simplement être prévu pour le propane. Coût d'entretien modéré. Pas besoin d'être raccordé au réseau Inconvénients L'indispensable citerne - aérienne ou enterrée - de propane ne peut être installée n'importe où. Il faut respecter une certaine distance par rapport à l'habitation. Il faut louer ou acheter cette citerne (avec des contrats sur le long terme parfois contraignants). Il faut prendre une citerne assez grande afin de pouvoir bénéficier des livraisons plus avantageuses de 2 000 litres (+/-10 % de boni) Le prix du propane est généralement plus élevé que celui du mazout

