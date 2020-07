Le gouvernement wallon a approuvé, jeudi, les nouvelles modalités du prêt 'Coup de Pouce' mis en oeuvre par la Sowalfin, la Société wallonne de financement et de garantie des PME.

Ce système permet aux particuliers de prêter de l'argent aux entreprises wallonnes et aux indépendants, pour financer leurs activités. Ils reçoivent en contrepartie un avantage fiscal qui prend la forme d'un crédit d'impôt annuel s'élevant à 4% pendant les quatre premières années, puis à 2,5% sur les éventuelles années suivantes.

Les nouvelles modalités prévoient notamment une augmentation du plafond - de 100.000 à 250.000 euros pour les emprunteurs et de 50.000 à 100.000 par prêteur - ; un allongement de la durée du prêt; un remboursement anticipatif; une garantie publique dans certains cas ou encore des paiements à terme ou échelonnés.

Afin d'amplifier le système, la Région a par ailleurs décidé de permettre l'octroi, par la Sowalfin, d'un prêt subordonné à côté d'un prêt 'Coup de Pouce' de montant et de durée identiques, avec un minimum de 50.000 euros et un maximum de 250.000 euros, sous conditions.

"Pour la relance et le redéploiement de la Wallonie, la mobilisation de l'épargne privée est un outil efficace, mobilisateur et qui rentre dans la logique win-win. La formule initiale du prêt 'Coup de Pouce' avait déjà rencontré un grand succès avec 680 prêts enregistrés pour un montant total accordé de 12,7 millions euros", a commenté le ministre wallon de l'EConomie, Willy Borsus (MR).

Le dispositif de ce nouveau prêt s'étendra jusque fin 2022.

