Sur le site de la société Proximus, le CV de Guillaume Boutin, son nouveau CEO, semble avoir été quelque peu gonflé.

Sur le site de l'entreprise de télécoms, on pouvait lire jusqu'il y a peu à la page de présentation du successeur de Dominique Leroy: "Mr. Boutin est titulaire d'un Master en administration des affaires de HEC Paris et d'un Executive MBA de l'INSEAD." Sauf qu'il nous revient aux oreilles que Guillaume Boutin n'aurait pas suivi d'"Executive MBA" dans cette école supérieure de commerce influente. Pour rappel, ces cours destinés aux cadres supérieurs les plus expérimentés se déroulent généralement en horaire décalé sur une période de maximum deux ans.

Contacté par nos soins, Ilan Goren, le porte-parole de l'INSEAD, déclare qu'il ne peut malheureusement pas commenter le contenu du site de Proximus. Il nous confirme toutefois que Guillaume Boutin a bien suivi en 2009 un programme de formation sur mesure ("Customer-Specific Program" (CSP) dans le jargon) intitulé 'Building the Future" lorsqu'il était employé chez SFR, à l'époque propriété de Vivendi. Il nous confirme que cette formation de 29 jours au total articulée en 4 modules et en deux "Learning Expeditions" n'est cependant pas qualifiée d'"Executive MBA".

Chez Proximus, on cafouille. Dans un premier temps, le porte-parole de l'opérateur nous dit, en se basant sur le CV de Guillaume Boutin qu'il a sous la main, que ce dernier a bien suivi un "Executive MBA" alors qu'il était en fonction chez SFR.

Après vérification, il rectifie et évoque plutôt un "Specific MBA Program for Vivendi Executives" tout en avouant une erreur d'interprétation dans le chef de la personne qui a rédigé le profil du dirigeant français fraîchement nommé. "La terminologie n'est, en effet, pas correcte. La personne qui a rédigé le profil de Mr. Boutin parle d'un 'Executive MBA' au lieu d'un 'MBA for executives'. Ce qui n'est évidemment pas le même niveau de formation." Il nous assure que "ce n'était pas du tout une volonté de gonfler le CV de Guillaume Boutin".

Entretemps, le texte publié sur le site de Proximus a été modifiée. On peut maintenant y lire : "Mr. Boutin a suivi un "MBA program for executives (INSEAD)"". Rendons à César ce qui est à César...