Selon nos informations, Guillaume Boutin, CEO de Proximus, n'a pas suivi d'"Executive MBA" comme stipulé dans son CV. La question est revenue sur la table ce mardi lors d'une audience à la chambre. Michael Freilich, député N-VA, a demandé plus de clarté à ce sujet.

Guillaume Boutin, 45 ans, est le nouveau CEO de Proximus. Son CV stipule qu'il est titulaire d'un Master en administration des affaires de HEC Paris et d'un "Executive MBA de l'INSEAD", selon le communiqué de presse relatif à sa récente nomination à la tête de la société de Télécoms, le 27 novembre dernier.

Pourtant, le Français n'est nullement titulaire de ce type de diplôme délivré par la prestigieuse école de commerce française. Le dirigeant de Proximus a seulement suivi, au sein de l'Institut, une formation plus courte destinée aux managers de Vivendi où il travaillait à l'époque, comme nous le révélions récemment.

Dans la commission parlementaire compétente, qui s'est réunie hier, le député de la N-VA Michael Freilich a interrogé le CEO de Proximus à ce sujet, qui s'est défendu : "C'est quelque chose d'anecdotique, en fait, c'est plutôt futile. Ce n'était pas un "Executive MBA", mais plutôt une sorte de MBA pour les dirigeants de Vivendi. Il s'agissait d'un programme de formation pour les personnes à haut potentiel". Boutin a ainsi explicitement déclaré qu'il n'était pas diplômé de l'INSEAD et qu'il n'avait pas l'intention de le faire, rapporte De Tijd.

Depuis l'entrée en fonction de Guillaume Boutin en juin 2017 en tant que Chief Consumer Market Officer, la société a pourtant communiqué à plusieurs reprises dans ses communiqués de presse et même dans son rapport annuel que Guillaume Boutin avait suivi un "Executive MBA". Durant cette période, le Français était en passe de succéder à Dominique Leroy. Le député N-VA veut savoir s'il s'agit "d'un cas de manipulation" ou "d'une erreur innocente". Il demande à Proximus de soumettre le CV officiel de Boutin daté de 2017 aux membres du comité pour dissiper les doutes. " J'ai remarqué que pendant une heure, Boutin a prononcé un discours déterminé et sûr de lui, donnant soudain une impression de nervosité et de bégaiement quand il s'agissait de son CV ", souligne-t-il.

Manipulation ou erreur?

Selon Proximus, son CEO n'a pas menti sur son CV. La société tente de se défendre en avançant qu'il s'agirait plutôt d'une erreur d'interprétation commise par son département de communication. "La terminologie n'est, en effet, pas correcte. La personne qui a rédigé le profil de Mr. Boutin parle d'un 'Executive MBA' au lieu d'un 'MBA for executives'. Ce qui n'est évidemment pas le même niveau de formation", nous expliquait dernièrement le porte-parole de la société, nous assurant que "ce n'était pas du tout une volonté de gonfler le CV de Guillaume Boutin".

Entre-temps, le texte de présentation du dirigeant publié sur le site de Proximus a été modifié. Passant successivement de "Executive MBA" à "MBA program for executives (INSEAD)" pour finalement être changé en "Corporate program for executives "CSP" at INSEAD ", "pour éviter toute confusion", se justifie Proximus.

L'entreprise assure que dans le cadre de sa désignation tous les diplômes du nouveau CEO ont été contrôlés par un cabinet de chasseur de têtes. Des vérifications qui avaient déjà été effectuées par un autre cabinet lors de son recrutement comme Chief Consumer Market Officer en 2017. "Les informations soumises au comité de nomination étaient toujours exactes. Le comité de nomination a donc fondé sa décision sur une lecture correcte de son profil. Le Conseil d'Administration de Proximus est convaincu des compétences et du savoir-faire de Guillaume et est sûr qu'il est la bonne personne pour diriger Proximus", peut-on lire dans un communiqué de presse envoyé ce jour.

"Pour être honnête, il faut rectifier les choses"

Reste que Guillaume Boutin n'a pas corrigé lui-même l'erreur dans les différentes publications précitées. Pour Michael Freilich, ce n'est pas la fin de l'histoire. "Pour être honnête, il faut rectifier les choses", estd 'avis le député. "Je veux savoir pourquoi il ne l'a pas fait."

Car, si pendant toute cette période Proximus a délibérément communiqué de façon erronée sur la formation d'un membre de son conseil d'administration, devenu depuis son CEO, il s'agirait d'un signe de négligence grave. Si Boutin a menti sur le CV qu'il a soumis en 2017, cela signifierait probablement la fin de sa carrière chez Proximus, avance De Tijd.

Négliger des informations mentionnées sur un CV n'est pas une chose anodine dans les hautes sphères dirigeantes. En 2013, une erreur dans le CV d'Ellen Joncheere lui avait bloqué la voie pour se hisser à la tête de la SNCB. Elle prétendait être titulaire d'un master sur son CV, alors qu'il n'en était rien.