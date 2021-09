Le choix d'un nouvel administrateur délégué pour Liege Airport sera présenté ce jeudi au conseil d'administration de l'aéroport régional, a indiqué lundi le ministre en charge du secteur, Jean-Luc Crucke, en commission du parlement wallon.

Initialement, c'est le Français Christophe Bernardini qui aurait dû succéder à Luc Partoune - licencié pour faute grave en février dernier - à ce poste de CEO mais l'homme a finalement renoncé pour "raisons personnelles".

Depuis, la société de conseils Egon Zehnder a été chargée "de procéder à des travaux complémentaires afin d'avoir toutes les assurances de pouvoir présenter le meilleur candidat possible, disposant de toutes les références appropriées, disponible dans les meilleurs délais et bien en phase avec les enjeux auxquels sera confronté Liege Airport dans un futur très proche, qu'ils soient environnementaux ou liés aux relations avec les riverains", a rappelé le ministre.

Le bureau de recrutement a terminé ses travaux et vient d'en présenter la synthèse au comité de direction de l'aéroport. Ce dernier proposera dès lors "le choix d'un nouveau CEO au conseil d'administration lors d'une séance complémentaire le 23 septembre prochain", a ajouté Jean-Luc Crucke.

Frédéric Jacquet continuera à assurer l'intérim jusqu'à l'entrée en fonction du futur administrateur délégué, a-t-il poursuivi en soulignant enfin que la désignation du CEO relève des compétences des organes de gestion de l'aéroport et non du gouvernement régional.

