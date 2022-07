La start-up spécialisée dans le café éthique et éco-responsable va rejoindre le groupe belge Foutain. Grâce à cet accord, Javry va pouvoir se développer à l'international.

Offrir une solution digitale de café durable et éthique aux entreprises, c'est l'objectif de la start-up belge Javry. Fondée en 2015, la start-up a profité de l'évolution des mentalités en matière de consommation responsable pour se créer une place sur le marché belge.

Parmi ses services, Javry propose la livraison automatique de café éthique et éco-responsable, la fourniture de machines à grains et un service de maintenance efficace. Autre atout, la start-up a développé une plateforme en ligne qui permet aux entreprises de gérer efficacement leurs commandes et livraisons. Actuellement, la société fournit plus de 700 entreprises majoritairement basées à Bruxelles et en Wallonie mais permet également aux particuliers de commander en ligne.

Développement à l'international

Afin de poursuivre son développement, la start-up a annoncé qu'elle rejoignant le groupe belge Fountain. Cette entrée de la start-up dans le groupe va permettre à Fountain de développer l'offre Office Coffee Service ainsi qu'accélérer la numérisation et acquérir de nouvelles parts de marchés.

Javry de son côté bénéficie de la logistique du groupe pour gérer les installations, les maintenances et réparations de machines à café. "Notre métier, c'est de sourcer, torréfier et vendre en ligne du café qualitatif qui a du sens. Nous n'avons pas pour vocation de devenir des experts en logistique", explique Maxence Lacroix, CEO de Javry.

Grâce à cet accord, Javry va pouvoir s'étendre à l'international en développant de nouveaux marchés, en commençant par la Flandre, le Luxembourg et la France. "Nous allons pouvoir servir un public plus large et augmenter notre impact sociétal, ce qui est notre objectif principal" ajoute Pierre-Yves Orban, cofondateur de Javry.

En pratique, le groupe Fountain va acquérir la totalité des actions de Javry auprès des actionnaires historiques. Les gérants actuels, Maxence Lacroix et Pierre-Yves Orban, ainsi que tous les employés restent en place. Les locaux de Javry restent également à leur emplacement actuel, à Schaerbeek.

