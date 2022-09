Si vous étiez à la recherche d'un produit du géant laitier français Danone dans les rayons de Delhaize ou Lidl, vous aurez remarqué que ceux-ci ne sont plus disponibles. En cause? Une guerre des prix entre les distributeurs et le groupe français.

"Cher client, Delhaize veut offrir à tout moment ses produits à des prix compétitifs à ses clients. En raison de négociations difficiles avec le fournisseur, plusieurs produits sont temporairement indisponibles. Veuillez accepter nos excuses pour ce désagrément." Voici le message affiché dans les rayons du distributeur au Lion afin de justifier l'absence des produits Danone. D'autres références, comme la marque de margarine Planta, manquent également en raison des négociations sur les hausses de prix. "Les augmentations proposées par Danone ne reflètent pas la réalité. Nous ne pouvons donc pas les accepter", justifie Roel Dekelve...

"Cher client, Delhaize veut offrir à tout moment ses produits à des prix compétitifs à ses clients. En raison de négociations difficiles avec le fournisseur, plusieurs produits sont temporairement indisponibles. Veuillez accepter nos excuses pour ce désagrément." Voici le message affiché dans les rayons du distributeur au Lion afin de justifier l'absence des produits Danone. D'autres références, comme la marque de margarine Planta, manquent également en raison des négociations sur les hausses de prix. "Les augmentations proposées par Danone ne reflètent pas la réalité. Nous ne pouvons donc pas les accepter", justifie Roel Dekelver, porte-parole de Delhaize. La marque au Lion compare ces augmentations avec les tarifs d'autres fournisseurs de produits laitiers et rappelle qu'elle dispose "d'une large offre de produits laitiers avec des alternatives suffisantes". De son côté, l'entreprise française explique qu'elle est confrontée à des conditions de marché sans précédent et dit travailler intensément pour "optimiser les coûts et minimiser l'impact sur les prix à la consommation mais ce sont les détaillants qui déterminent le prix final pour le consommateur", conclut-elle. Chez Lidl également, les références Danone manquent dans les rayons et Aldi ne cache pas que les négociations sont difficiles. "Les consommateurs peuvent encore trouver quelques produits mais ils devront très bientôt opter pour nos marques propres comme alternative à Danone", explique Jason Sevestre, porte-parole de Aldi. Les discussions entre les enseignes de la grande distribution et le groupe français sont toujours en cours et "se veulent constructives". Alors que les détaillants communiquent rarement sur les conflits commerciaux, ils se positionnent ouvertement en défenseur du pouvoir d'achat. Les fabricants estiment de leur côté que les hausses de prix sont inévitables en raison de l'augmentation des prix de l'énergie et des matières premières. "Les retailers n'acceptent pas les hausses de prix ou très partiellement, déclare Nicholas Courant, porte- parole de Fevia, la fédération de l'industrie alimentaire belge. La marge de nos entreprises est historiquement basse. Celles-ci ne seront plus capables d'investir dans les innovations ou devront produire à perte, ce qui est inacceptable." Ces discussions très compliquées autour des prix étaient prévisibles. Les fabricants et les chaînes de supermarchés ont négocié des augmentations de prix pendant toute l'année. "Le système de fixation des prix pour l'année n'est plus tenable, ajoute Nicholas Courant. L'inflation est réelle pour tout le monde." Aucun supermarché ne veut être le premier à augmenter ses prix et les enseignes veulent toujours acheter le moins cher possible afin de pouvoir revendre leurs produits meilleur marché que la concurrence. En moyenne, les prix ont déjà augmenté de 5% dans toutes les chaînes au deuxième trimestre, note le cabinet d'études Daltix. La guerre des prix semblent donc seulement commencer et d'autres produits pourraient bientôt ne plus être disponibles dans les rayons.