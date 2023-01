L'opérateur cargo Challenge n'exclut pas la possibilité de déplacer son activité de l'aéroport de Liège vers celui d'Ostende, qui l'a approché, dans le contexte du blocage politique wallon autour du permis d'environnement de Liege Airport, rapporte L'Echo jeudi.

"Il y a des contacts avec Ostende, mais aucune décision n'est prise. Les choses pourraient cependant aller très vite et on pourrait en arriver là si le bon sens politique ne prend pas le dessus", assure le management de Challenge qui y voit plus qu'une hypothétique menace. "Partir à Ostende est quelque chose de réaliste et potentiellement possible. Il y a des entrepôts en construction et l'aéroport a des projets dans le développement d'un pôle logistique". Derrière cette confirmation, la direction de Challenge explique ce qui pourrait l'encourager à quitter Liège. "Il y a un business plan à l'aéroport de Liège qui a été validé par le monde politique en mars dernier. Le permis d'environnement tel qu'il a été rédigé en août va à l'encontre de ce business plan. Notre volonté, et celle des autres opérateurs est de rester à Liège. Liège est notre priorité et est un aéroport très bien coté à l'international. On y a fait beaucoup d'investissements. On ne veut pas que le politique nous pousse à prendre des positions regrettables". Présent depuis 1995 à Liège, le groupe Challenge emploie sur place 800 personnes.