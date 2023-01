Liège Airport: "Au lieu de créer des milliers d'emplois, on pourrait assister à une catastrophe sociale"

Les travailleurs de Liège Airport, en grève, se sont rassemblés mercredi devant le siège du gouvernement wallon à Jambes pour soutenir leur direction et les différents employeurs présents sur le site de l'aéroport. Liège Airport aimerait, dans le cadre du renouvellement pour 20 ans de son permis d'exploitation, doubler le nombre de mouvements d'avions par an. Ce projet se heurte toutefois à un plafond fixé par l'administration wallonne et qui pourrait avoir des répercussions sur l'emploi.